Ce chat Persan a une drôle de façon de s'asseoir, et son humain n'est pas le seul à s'en amuser

En plus de son regard très expressif et de ses « moustaches » qui lui confèrent un charisme hors normes, Freddie le chat Persan à la robe rousse a une autre particularité : sa façon de s’asseoir.

Généralement, la posture assise classique adoptée par les chats ressemble à celle des chiens, consistant à se poser sur le postérieur tout en ayant les pattes avant tendues vers le sol. Freddie, lui, s’assied d’une tout autre manière, et c’est en quelque sorte sa signature, sa marque de fabrique.

Le félin âgé de 2 ans préfère étendre les pattes arrière sur les côtés et laisser ses membres antérieurs pendus le long de l’abdomen, le tout en ayant le dos courbé. Ce qui, combiné à son expression faciale, lui donne des airs de papi fatigué ou d’ado qui n’aime pas qu’on lui dise qu’il doit bien se tenir à table. C’est selon…



Les photos de lui postées par son propriétaire sur Reddit sont devenues très populaires, amassant des dizaines de milliers d’« upvotes » et de commentaires sur le réseau social.

« Il rend tout le monde très heureux et tout le monde l'aime »

Son maître, qui répond au nom de Gustavo Starke et vit au Canada, explique à Newsweek que Freddie a été appelé ainsi en référence à Freddie Mercury. Il indique que son chat « s'assoit souvent comme ça » et qu’il a une petite idée sur ce qui l’amène à adopter cette posture peu commune : « Je pense que c'est juste parce qu'il est très flexible et souple ».



Gustavo Starke ajoute qu’il lui arrive fréquemment de le retrouver « dans les endroits et les poses les plus drôles » et qu’il dispose de nombreuses photos amusantes de lui. « C’est le chat le plus drôle que j'ai jamais vu. Il rend tout le monde très heureux et tout le monde l'aime », poursuit-il.

Malheureusement, Gustavo Starke n’a plus vu son chat depuis un certain temps, car ce dernier vit désormais chez ses parents. Il lui manque terriblement, et son album photo richement garni de Freddie l’aide à surmonter cette séparation.