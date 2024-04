Ce chat n’a pas eu la réaction attendue après avoir été sauvé d’une situation périlleuse

Une boule de poils s’est retrouvée en mauvaise posture, coincée entre 2 murs et incapable de bouger. Les pompiers locaux ont accouru pour la secourir et la placer en sécurité. S’ils s’attendaient à percevoir un soulagement de sa part, ils ont plutôt eu l’impression de l’agacer…

Le minois d’un félin est devenu viral sur les réseaux sociaux après que le personnel du Service d'incendie et de secours du Lancashire, en Angleterre, ait partagé sa photo. Celle-ci a été prise à la suite de son sauvetage et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animal n'avait pas choisi d'être là.

L’Express a rapporté que ce dernier s'est retrouvé coincé entre 2 murs. Il escaladait probablement l’un d’eux quand il a perdu l’équilibre et est tombé ou a volontairement souhaité explorer les recoins avant de se retrouver piégé. Quoi qu’il en soit, le chat ne pouvait plus sortir par lui-même et avait besoin d’une aide extérieure pour se dépatouiller.

Lancashire Fire and Rescue Service / Facebook

Un drôle de remerciement

Les pompiers locaux ont répondu présent à l’appel à l’aide et se sont déplacés sur les lieux. Ils se sont alors organisés pour extirper le quadrupède de sa mauvaise situation : « Il s’est retrouvé coincé entre 2 murs et nos pompiers ont soigneusement travaillé pour le faire sortir sain et sauf », déclarait un porte-parole sur Facebook.

La boule de poils pouvait enfin souffler et apprécier sa liberté retrouvée. Pourtant, cela n’a pas semblé la mettre en joie. Au contraire, sur une photo prise avec l’un de ses sauveteurs, elle arbore un air mécontent, comme si les pompiers l'agaçaient plus qu’autre chose. Bien sûr, il s’agit de l’expression naturelle de son visage, éventuellement mêlée au stress. Toutefois, le cliché a beaucoup amusé les internautes : « Je pense que le chat voulait rester là où il était », plaisantait l’un d’eux, « le niveau de gratitude sur le visage de ce chat » soulignait une autre utilisatrice avec ironie.

Les pompiers ont aussi ri en remarquant l’attitude de l’animal, qu’ils ont qualifié de « curieux ». Malgré l’absence de reconnaissance du félin, ils n’ont pas manqué de le réconforter à l’aide de câlins !