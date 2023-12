Ce chat errant, qui enviait la vie de ses congénères domestiques en les voyant par la fenêtre, a touché le cœur d’une bienfaitrice

Loustik pouvait sentir la chaleur et les bonnes odeurs qui se dégageaient d'une maison. À l'intérieur de celle-ci vivaient d'autres animaux bien chanceux. Le félin avait pris l'habitude de les observer par la porte vitrée sans jamais oser s'approcher. Mais la maîtresse des lieux comptait bien lui offrir la même vie que celle de ses boules de poils.

Céline Crom, membre de l’organisme canadien Chatons Orphelins Montréal, s’est munie de patience pour gagner la confiance de Loustik. Elle voyait régulièrement le chat errant au pelage gris devant sa porte et son grand cœur l’a poussée à l’aider.

Lorsque le félin est apparu pour la première fois de l'autre côté de la vitre, la température était glaciale, soit -2° mentionnait Love Meow. L'animal semblait vouloir entrer et rejoindre les chats de Céline. Mais quand celle-ci s'est approchée, il a fui à vive allure. La bonne samaritaine voulait lui tendre la main, car le froid mettait sa vie en danger.

« Alors que les chats de la maison étaient au chaud et en sécurité, le chaton gris se pelotonnait seul dans le froid »

Puisqu'elle ne pouvait pas le faire rentrer dans l'immédiat, elle l'a nourri derrière la porte. La boule de poils s'enfuyait quand elle voyait la dame, mais venait engloutir son repas dès qu’elle avait le dos tourné. Comme il était affamé, Céline a pensé qu'elle pourrait le capturer à l'aide de nourriture.

Elle s'est équipée d’une cage piégée pour animaux et y a placé de la pâtée. Loustik n’a pas pu résister et la trappe s’est refermée derrière lui. Terrorisé, il s'est enfoncé à l'arrière de la boîte et n'a mangé son repas qu'une fois Céline partie.

Un nouveau chapitre

Cette dernière l’a conduit chez le vétérinaire pour le faire examiner. Sur place, son âge a été estimé à environ 8 mois. Il a été soigné pour une blessure au nez. Entre-temps, une photo de son minois a été partagée sur les réseaux sociaux, mais personne ne s'est manifesté pour le récupérer. Loustik a donc rejoint une famille d'accueil pour se sociabiliser.

Ses débuts ont été difficiles. À peine avait-il posé les pattes chez lui qu'il s'est réfugié dans un lavabo. Ses hôtes ont compris qu'il avait besoin de temps et d'espace. Ils font preuve d'une immense bienveillance envers lui, et parviennent chaque jour à percer un peu plus sa coquille : « La patience commence à payer. Il apprend tranquillement à faire confiance aux humains ».

Loustik n’en a peut-être pas encore conscience, mais il ne souffrira plus jamais du froid. Il ne manquera plus de nourriture et, avec le temps, il découvrira à quel point il est plaisant d’être chouchouté.