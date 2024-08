Ce chat en phase terminale réalise son vœu le plus cher en intégrant une maison aimante

La vie de Griffin n’a été que souffrances. Retenu et négligé dans une maison bondée de chats, le félin a été tiré d’affaires, mais a dû affronter la maladie. Un cancer dévastateur le condamnait et pourtant, l’animal est toujours resté positif. Sa belle âme a touché une famille, qui a décidé de le chouchouter jusqu’à son dernier souffle.

Griffin a rejoint le refuge Greater Dayton de l’association Humane Society, dans l’Ohio (États-Unis), après avoir été retiré à son propriétaire négligent. Le chat était couvert d'excroissances au niveau du visage qui se sont avérées être malines. Atteint d’un cancer rare, il n’avait plus que quelques mois à vivre. Pour ses sauveteurs, il était primordial qu’il puisse goûter au bonheur avant de rejoindre les anges.

Contrairement à la plupart de ses congénères domestiques, Griffin n’a jamais pu profiter d’un foyer aimant. Il avait certes un toit sur la tête, mais celui-ci s’apparentait plutôt à une prison dans laquelle il vivait entassé avec des dizaines d’autres chats. Grâce à une enquête, la boule de poils noire a été tirée de son enfer et a rejoint la Humane Society.

Un cancer rare

Quand le personnel a rencontré Griffin, il a évidemment remarqué les nombreuses excroissances présentes sur son visage. Lesquelles lui faisaient gonfler les lèvres, le nez et les oreilles. Un examen a révélé qu’il souffrait d’un cancer de la peau extrêmement rare, et qu’il n’en avait plus pour longtemps à vivre.

Pour les sauveteurs, même si son temps sur terre était compté, il méritait de connaître le bonheur. Chacune de ses journées devait être remplie d’amour, d’autant plus qu’il était plein de joie de vivre malgré tout ce qui lui était arrivé : « Griffin est déterminé. Il a besoin d'affection, ronronne à chaque contact et rêve d'un foyer chaleureux et aimant pour profiter du soleil. Nous ne pouvons pas promettre une éternité, mais nous pouvons créer une fin heureuse » écrivaient ces bienfaiteurs sur Facebook.

Humane Society of Greater Dayton / Facebook

Le plus beau des cadeaux

Ce message était en réalité un appel à la mobilisation de la part du public. Les sauveteurs du félin espéraient que quelqu’un lui ouvre sa porte et le comble d’affection pendant le restant de ses jours. La publication a été massivement partagée et a atterri sur l’écran de la bonne personne. Laquelle s’est manifestée pour adopter le félin, rapportait Cole & Marmalade.

Humane Society of Greater Dayton / Facebook

A lire aussi : Un chat de 17 ans trouve du réconfort après la perte de sa maîtresse grâce à un refuge (vidéo)

Ni ses bienfaiteurs, ni Griffin ne pouvaient être plus heureux. Dans une publication plus récente, l’organisme de sauvetage affirmait que son protégé s’était très bien installé dans sa nouvelle maison : « Nous sommes si heureux de voir qu'il va bien, qu'il s'adapte à sa nouvelle maison et qu'il continue de se montrer très reconnaissant envers cette famille qui lui a ouvert son cœur et sa maison pour lui donner l'amour inconditionnel qu'il a toujours voulu ! ».

Griffin sera éternellement reconnaissant envers sa propriétaire et prouve à quel point offrir un toit à un animal dans le besoin, âgé, ou malade est gratifiant.