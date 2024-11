Ce chat devenu accro au pistolet de massage accourt chaque fois que quelqu'un le met en marche (vidéo)

Depuis qu’il a découvert le bien-être que procure le pistolet de massage, Mac ne peut absolument plus s’en passer. Ce chat attend que l’un des membres de sa famille s’en serve et s’empresse de le rejoindre dès qu’il reconnaît le bruit caractéristique qu’il émet. La personne n’a alors plus d’autre choix que de renoncer à se masser pour le faire au félin.

Nuque, dos, bras, jambes… Le pistolet de massage est utilisé par un nombre croissant de personnes pour apaiser les tensions, courbatures et douleurs. On ne s’attend pas forcément à ce que nos animaux de compagnie l’utilisent eux aussi, mais c’est bien ce qui se passe avec Mac.

Ce dernier est un adorable chat roux qui habite West Hollywood, en Californie. Il partage avec son congénère Stevie la vedette du compte TikTok « @orangeboysofweho », suivi par plus de 61 000 abonnés.

Mac aime beaucoup de choses dans la vie, mais 2 d’entre elles un peu plus que les autres ; sa famille et le fameux pistolet de massage évoqué plus haut. Sa propriétaire possède, en effet, l’un de ces appareils et elle l’a sans doute essayé sur lui un jour. C’était comme une révélation pour le matou ; la détente et le bien-être que cela lui a apporté l’ont rendu totalement accro.

Depuis, il suffit que n’importe qui dans la famille mette le pistolet en marche pour que Mac le rejoigne à toute vitesse. Le bruit que produit l’appareil est, pour le chat, un appel auquel il est bien difficile, voire impossible de résister.



Il ne renoncerait à ses séances de massage pour rien au monde

Le quadrupède exige alors que la personne le masse et cette dernière sait qu’elle en aura pour de longues minutes.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 25 octobre 2024 sur TikTok, relayée par PetHelpful et totalisant 1,1 million de vues :

Quand on voit à quel point Mac est détendu et heureux pendant sa séance de massage, on ne peut qu’avoir envie d’avoir droit au même traitement.