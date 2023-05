A la rencontre de Tilly, chatte fan de canoë et d'aventures

Alors que la plupart de ses congénères préfèrent passer leurs journées à se prélasser, à épier le voisinage par la fenêtre et à grimper aux arbres, Tilly, elle, s’adonne à son activité favorite qu’est le canoë. Une passion peu commune chez les chats et qui fait d’elle une petite star locale.

Du côté des quais de Norfolk Broads dans le comté de Norfolk (Angleterre), les plaisanciers sont souvent surpris en voyant une chatte s’apprêtant à embarquer pour voguer sur la rivière Bure.

L’animal en question répond au nom de Tilly et est âgé de 3 ans. Cette magnifique calico au pelage généreux partage le quotidien de Holly Hancock depuis son plus jeune âge. Elle s’est même mise à l’accompagner à bord de son canoë dès ses 5 mois. Autant dire que cette chatte a une âme d’aventurière et d’exploratrice. Son héritage de chat Norvégien y est probablement pour quelque chose.



Holly Hancock/BBC

Sa propriétaire, qui enseigne le droit à l'Université d'East Anglia, a réussi à lui transmettre sa passion pour le canoë et n’a pas eu à se démener pour le faire. Tilly l’a tout simplement suivie et a fait très vite montre d’un calme et d’un courage exceptionnels dès les premières sorties.

Portant fièrement son harnais et confortablement installée dans l’embarcation, Tilly peut admirer le paysage en toute sécurité pendant que sa maîtresse se charge de ramer.



Holly Hancock/BBC

« Elle égaie la journée de tous ceux qui la voient »

« Ce n'est pas tous les jours que vous voyez un chat dans un bateau, mais elle adore ça et elle semble égayer la journée de tous ceux qui la voient », raconte Holly Hancock à la BBC.

Cette dernière ajoute d’ailleurs que le comportement de la chatte ressemble plus à celui d’un chien que d’un félin.



Holly Hancock/BBC

L’aversion des chats pour l’eau est bien connue, mais plus d’une race se distingue par son aisance vis-à-vis de cet élément comme le Bengal ou encore le Turc de Van. Tilly, elle, ne va pas jusqu’à sauter à l’eau, mais elle ne manquerait ses habituelles virées sur la rivière sous aucun prétexte. Ce qui fait le bonheur de son humaine et de tous ceux qui croisent le duo.