Ce Maine Coon a une passion hors du commun pour l'eau, à tel point qu’il pratique régulièrement un sport nautique avec sa maîtresse (vidéo)

Depuis qu’il est chaton, Fisher adore être sur l’eau. Dès qu’il en a l’occasion, il passe d’ailleurs son temps sur des bateaux ou des paddle boards. Ce Maine Coon intrépide prend même plaisir à sauter dans l’eau et à nager quelques instants. Dernièrement, sa maîtresse a partagé sur Internet une vidéo illustrant l’un de ses hobbys préférés qui horrifierait certainement la plupart de ses congénères !

Fisher, un magnifique Maine Coon au pelage roux, vit en Floride (États-Unis) en compagnie de son frère félin Sailor et de ses humains, Lorraine et Finn. Depuis son plus jeune âge, le matou a été habitué à suivre ses maîtres dans toutes leurs aventures. C’est de cette façon qu’il a développé un véritable amour pour l’eau.

Une passion pour l’eau et l’aventure

Lorraine et Finn ont commencé à emmener Fisher faire du bateau alors qu’il n’était qu’un chaton.

Ils lui ont aussi permis de faire d’autres expériences. « Nous emmenons Fisher partout où nous le pouvons. Il peut s’agir de faire des courses, d’un voyage en camping-car ou d’une croisière au coucher du soleil sur notre bateau. Il aime être dehors, alors nous cherchons toutes les occasions de l’emmener et de nous amuser. Fisher est calme, il est occupé à regarder le monde, il interagit et aime regarder », ont-ils expliqué.

Lorraine et Finn ont aussi formé Fisher pour qu’il soit à l’aise sur l’eau et ils ont développé un puissant lien de confiance avec leur minou.

Aujourd’hui, Fisher aime tellement l'eau qu’il a appris à faire du paddle avec sa maman comme en témoigne une vidéo postée sur Instagram et relayée par PetHelpful.

Équipé d’un harnais et d’un gilet de sauvetage félin par sécurité, le chat semble parfaitement heureux sur l’eau. D’ailleurs, il n’hésite pas à sauter dans la mer pour nager un peu !

Les Maine Coons, des chats à part ?

Les chats sont souvent reconnus pour leur aversion pour l’eau et il est vrai que la plupart des félins domestiques détesteraient être à la place de Fisher.

Même si au fond n’importe quel type de chat peut montrer un penchant pour l’eau, il semblerait que de nombreux Maine Coons adorent la natation à l’instar des Turcs de Van et des grands félins sauvages comme les Jaguars et les Tigres.

Fisher serait donc un bon ambassadeur de cette race qui gagne aujourd’hui en popularité et dont les représentants sont souvent considérés comme des chats très inhabituels avec des caractéristiques et des comportements étonnants.On peut notamment citer leur taille impressionnante, leur nature enjouée et, comme chez Fisher, leur improbable amour de la natation !