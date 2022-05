Kayak, randonnée, escalade, vélo, voile, ski : découvrez les aventures de ce chat et son maître

Rares sont les chats de famille à pouvoir se targuer de mener une vie aussi palpitante que celle de Simon. Ce Bombay enchaîne les aventures et les explorations tantôt aux côtés de son humain, tantôt sur ses épaules.

Simon est un adorable chat Bombay de bientôt 6 ans qui s’adonne à toutes les activités d’un globe-trotter : randonnée, escalade, kayak, vélo, voile, ski, snowboard, luge et même nage. Il est le fidèle compagnon de voyage et d’aventure de JJ Yosh, dont les périples sont suivis par plus de 700 000 abonnés sur Instagram, rapporte People.



JJ YOSH / Instagram

L’homme de 39 ans et son ami félin sont inséparables depuis l’adoption de ce dernier en 2016, alors qu’il n’était encore qu’un tout petit chaton.

Simon n’avait pas attendu bien longtemps avant d’accompagner son maître lors de ses sorties découvertes aux 4 coins des Etats-Unis, mais aussi en dehors de ses frontières.



JJ YOSH / Instagram

« Il adore être dehors », dit de lui JJ Yosh. L’emmener avec lui en vadrouille est le meilleur moyen qu’il a trouvé pour lui permettre d’assouvir ses envies d’exploration tout en veillant à sa sécurité.



JJ YOSH / Instagram

Le chat peut parcourir de grandes distances en marchant tout près de son humain, mais quand il est fatigué, il peut compter sur ce dernier pour l’installer sur ses épaules. « C’est sa place préférée », indique JJ Yosh. C’est d’ailleurs ce qui vaut à Simon d’être surnommé « Backpacking Kitty » (chat sac à dos).



JJ YOSH / Instagram

« Mon âme sœur et mon ange gardien »

Ensemble, Simon et son humain ont escaladé les parois rocheuses de Breckenridge dans le Colorado, fait du rafting à Durango au Mexique, du kayak sur les eaux du Clinton Lake dans le Kansas ou encore sur le fleuve Sacramento en Californie, du camping et de la descente en rappel dans les canyon du parc national de la Vallée de la Mort, entre autres expériences passionnantes.



JJ YOSH / Instagram

Le duo est extrêmement complice. « À bien des égards, il se sent comme mon enfant. Il est mon âme sœur et mon ange gardien », conclut JJ Yosh.

JJ YOSH / Instagram