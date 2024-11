Ce chat, adepte des supermarchés et des hôtels, est connu dans toute la ville pour ses intrusions

Raymond n’est pas un chat errant. Il vit dans une maison confortable avec sa maîtresse aimante, auprès de laquelle il ne manque de rien. Mais le félin est un aventurier dans l’âme et a la bougeotte ! Il ne peut s’empêcher d’aller ci et là, avec une préférence pour les supermarchés ainsi que les hôtels.

Rebecca Palombella est l’heureuse propriétaire d’un chat roux nommé Raymond. Toutefois, la femme a dû apprendre à composer avec le tempérament téméraire de son félin. Lequel n’hésite pas à se rendre dans un endroit et un autre pour saluer les humains ou simplement se balader.

Difficile de ne pas connaître Raymond lorsqu’on vit à Llangollen (Pays de Galles). Le chat est partout et se fait photographier là où il va. Sa maîtresse a d’ailleurs décidé de lui créer un compte Facebook afin que chaque personne qui a croisé son chemin puisse partager ses clichés. Le moins que l’on puisse dire, c’est que son profil est très enrichi, puisque les publications sont nombreuses !

Raymond The Ginger Cat / Facebook

Des lieux de prédilection

Raymond est suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux et en a croisé une bonne dizaine d’entre elles. Sa maîtresse a indiqué qu’il fréquentait régulièrement les supermarchés du coin, dont un en particulier, où il s’est récemment fait remarquer : « En fait, je n'étais pas en ville, mais ils le connaissent et ont signalé dans les haut-parleurs : “Raymond est dans l'allée 2”, il était dans l'allée de la viande ! », partageait la maîtresse du quadrupède, relayée par la BBC.

Si Raymond aime les supermarchés, il apprécie tout autant les hôtels. Il s’est d’ailleurs frayé un chemin au sein de l’un d’eux, allant même jusqu’à se coucher dans le lit d’un client : « La plupart des invités l'appréciaient, mais certains souffraient manifestement d'allergies, il fallait donc le mettre dehors tout le temps », déclarait Rebecca Palombella.

La population prend soin de Raymond

À force de faire le tour des quartiers, Raymond est devenu une petite célébrité dans sa ville. Les habitants, qui le connaissent désormais, n’ont même plus besoin de prévenir sa maîtresse quand ils sont avec lui tant ils sont habitués à le voir se promener. Sa propriétaire ne se fait plus de soucis non plus pour lui, car elle a compris qu’il était très débrouillard : « Au début, je m'inquiétais pour lui, je m'inquiétais pour les routes... mais il est assez doué, du moins, j'aime à penser qu'il l'est », a-t-elle conclu.

Raymond The Ginger Cat / Facebook