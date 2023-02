Catit lance la réalité augmentée afin de visualiser les accessoires pour chat dans votre intérieur avant l'acte d'achat

Quand on est amené à choisir des éléments de mobilier pour son chat, il est important de pouvoir se projeter et de visualiser l’objet tel qu’il serait chez soi. Cela permet de vérifier son intégration dans la pièce où il sera installé, tant en termes de dimensions que d’harmonie avec la déco. Un processus qui est loin d’être évident, mais qu’une nouvelle solution proposée par Catit facilite grandement.

Les nouvelles technologies sont partout autour de nous, nous facilitant le quotidien et nous assistant dans une variété de tâches. Elles sont également mises au service de nos animaux de compagnie ; on parle d’ailleurs de « Pet Tech ».

Catit, spécialiste des produits et accessoires malins pour chat, offre déjà des solutions basées sur ce qui se fait de mieux dans ce domaine. Abreuvoirs et distributeurs de repas intelligents, notamment ceux de la gamme PIXI, en sont de parfaits exemples.

Désormais, Catit propose aussi une fonctionnalité utilisant la réalité augmentée pour vous aider à choisir le meuble pour chat le mieux adapté à votre intérieur.

La marque du groupe Hagen vous donne, en effet, la possibilité de visualiser le produit et de l’intégrer virtuellement dans votre espace, via votre smartphone. Il suffit pour cela de scanner le QR Code du produit en question et de visualiser l’objet dans la pièce en l’y déplaçant à votre guise.



Catit

Cette fonctionnalité est disponible pour la gamme de mobilier Vesper (arbres à chat, tours, châteaux, tunnels…), mais aussi les griffoirs, abreuvoirs et distributeurs de croquettes PIXI, entre autres produits à découvrir ici.



Catit

L’outil idéal pour vous aider à vous projeter et faire le bon choix

Grâce à cet outil intelligent et pratique, vous n’avez donc plus besoin de vous déplacer en magasin ni de prendre les mesures pour vérifier l’intégration du produit dans votre lieu de vie. Il vous rend un service incommensurable, sachant que des accessoires tels que l’arbre à chat sont proposés dans une multitude de déclinaisons : dimensions, éléments intégrés, nombre d’étages, de plateformes et de niches…

A lire aussi : Leur chat disparaît lors d'un déménagement, un surprenant mail à son sujet leur parvient 7 ans plus tard



Catit

Pour profiter de la nouvelle solution de réalité augmentée offerte par Catit, rendez-vous sur la page dédiée sur Catit.com.