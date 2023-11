Catit PIXI : quand la technologie des objets connectés facilite la vie du chat et de son humain

L’essor des objets intelligents et connectés n’échappe à personne et fait que ces accessoires sont aujourd’hui omniprésents dans nos vies. Celles de nos animaux de compagnie sont tout aussi concernées par le développement de ces technologies. La marque Catit et sa gamme PIXI emploie ce qui se fait de mieux en la matière pour améliorer le quotidien des chats et faciliter l’existence de leurs propriétaires.

Les possesseurs de chats considèrent ceux-ci comme des membres à part entière de leur famille. Ils les traitent en conséquence et leur consacrent un budget de plus en plus important. Le bien-être de leurs chats figure parmi leurs priorités. Ajoutez à cela l’ubiquité du digital et du connecté, ainsi que le fait que les jeunes pet parents ont une approche 2.0 du shopping, et vous verrez à quel point la technologie transforme la vie des minets et de leurs humains.

La gamme Catit PIXI de Hagen offre une variété de solutions aux possesseurs de chats à travers des accessoires connectés pour les aider à prendre soin d’eux, où qu’ils se trouvent et n’importe quand.

Ces objets sont pratiques et simples à utiliser sur smartphone grâce à l’application gratuite Catit PIXI. Ils sont, en plus, proposés dans un design élégant et avec une touche de fantaisie aux accents félins (museau, vibrisses et oreilles de chat).

Le distributeur de croquettes pour chat qui vous simplifie l'existence

La gamme comprend le distributeur de croquettes intelligent avec caméra Catit Pixi Vision. Il offre différentes fonctionnalités au service de l’alimentation de votre chat, vous permettant de programmer en toute simplicité les horaires de repas de votre compagnon.

Ce distributeur est doté d’un audio bidirectionnel et vous permet d’enregistrer votre voix pour inciter votre chat à se nourrir aux heures paramétrées. Contrôle par Wifi, veilleuse LED à couleur et luminosité personnalisables, détection de mouvements, ainsi que capture automatique de photos et vidéos complètent la longue liste des possibilités offertes par ce petit bijou de technologie.

Il est à retrouver sur la boutique en ligne de Catit au prix de 219,99 €.

Catit PIXI, ce sont également :

Le distributeur de nourriture avec contrôle à distance : possibilité de programmer jusqu’à 6 repas pour votre chat, qu’il s’agisse de croquettes ou d’aliments humides.

Le distributeur de repas intelligent : distribution instantanée d’une portion de nourriture dans la gamelle, avec possibilité de planifier les heures de repas sur un cycle de 7 jours (jusqu'à 12 repas par jour).

La fontaine à eau intelligente : pour vous assurer que votre chat s’hydrate de manière optimale, grâce à sa pompe silencieuse qui s’arrête automatiquement si le niveau d’eau est bas et redémarre après le remplissage.

Tous ces accessoires sont à découvrir et commander sur la boutique en ligne catit.fr.