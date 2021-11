Cat-Trotter, le sac à dos innovant et stylé qui vous permet de transporter votre chat en toute sérénité

Transporter son chat n'est pas toujours une mince affaire. Voilà pourquoi Nina Fiorelli a lancé la marque française Cat-Trotter. Derrière ce nom se cache un sac à dos unique pour les propriétaires et leurs partenaires félins. Pour entamer la production, une campagne de crowdfunding a été mise en place sur le site web Ulule.

Voyager avec son chat ? C'est possible. Encore faut-il dénicher la caisse de transport idéale... Trop lourde, volumineuse, équipée d'un revêtement non adapté ou non sécurisé : le choix peut s'avérer difficile, or vous souhaitez trouver la meilleure solution pour votre compagnon à 4 pattes.

En plus de vous contraindre à limiter vos déplacements avec votre animal de compagnie, un ustensile de piètre qualité peut engendrer stress et sensation d'inconfort chez votre moustachu.

Nina Fiorelli, 32 ans, est partie de ce constat pour créer la marque Cat-Trotter. La jeune maman entrepreneuse, originaire de la région bordelaise, a plus d'un tour dans son sac ! Pendant un an et demi, elle s'est investie pleinement pour concevoir un produit innovant et utile. Cahier des charges, esthétique, recherche de matières premières, fabricant... la trentenaire passe absolument tout au peigne fin.

Et le résultat vaut vraiment le détour.

© Cat-Trotter

Le sac à dos Cat-Trotter, l'indispensable de tous les déplacements

Concrètement, le sac à dos Cat-Trotter s'avère ergonomique, sécurisé, design et fonctionnel aussi bien pour le chat que son propriétaire. La griffe de la conceptrice est reconnaissable à travers la double fonction du bagage.

Ce dernier, qui est modulable, se convertit facilement d'un usage à l'autre, grâce à un système de rabat et de soufflet à ouvrir ou à fermer. Ainsi, le chat a la possibilité de s'installer confortablement à l'intérieur de cet agréable cocon, et d'être aisément transporté lors d'un trajet de courte ou de moyenne durée.

© Cat-Trotter

Idéal pour les boules de poils pesant moins de 6 kilos, il est également utilisable dans la vie de tous les jours : besoin de ranger des affaires personnelles, telles qu'un ordinateur, ou de la nourriture et de l'eau ? Un compartiment spécialement dédié à ce type de rangement a été ingénieusement pensé par la fondatrice.

Et le sac à dos Cat-Trotter n'a pas fini de dévoiler ses vertus... Les matières animales, les tests sur les animaux ainsi que leur exploitation sont bannis du processus de fabrication. En plus de découler de la philosophie végane, la marque s'engage à reverser 1 € pour chaque commande effectuée à une association de protection et de défense animale.

Une campagne de financement participatif pour soutenir le lancement du projet

Afin de mettre en route la production, Nina Fiorelli a lancé une campagne de crowdfunding sur le site web Ulule, depuis le 1er novembre 2021. Son objectif ? Prévendre au minimum 50 sacs à dos sur une période de 35 jours, au prix de 109 € l'unité au lieu de 129 €. Autre information, et pas des moindres : la livraison demeure gratuite en France métropolitaine.

© Cat-Trotter

Noël approchant à grands pas, c'est l'occasion de glisser sous le sapin un cadeau à la fois stylé et pratique pour un ami, un proche... voire votre chat préféré ! Vert menthe ou bleu marine, faites votre choix en seulement quelques clics.