Caremitou, la nouvelle litière connectée qui veille quotidiennement au bien-être et à la santé de votre chat

Qui dit chat dans la maison, dit litière. Mais pas n'importe laquelle ! Novandsat, la startup montpélliéraine fondée en décembre 2017, a lancé un produit innovant : la maison de toilette connectée. L'objectif ? Récolter les données biologiques et comportementales pour améliorer la santé de votre compagnon à 4 pattes. Pour lancer la production de la maison e-santé Caremitou, une campagne de crowfunding a été mise en place sur Kickstarter.

Le chat est l'animal de compagnie préféré des Français, a révélé en 2019 une enquête Ipsos pour Santé Vet. Mais les 14 millions de félins domestiques français demeurent souvent des créatures mystérieuses pour leurs propriétaires.

En effet, le chat est connu pour cacher ses souffrances et son mal-être. Cette discrétion s'avère une véritable source de stress pour son humain, qui ne peut détecter tôt ses douleurs. 57 % des répondants se sont montrés favorables à l'utilisation d'une litière connectée, qui vérifie régulièrement la santé de leur ami à fourrure.

C'est là que Caremitou entre en action.

© Caremitou

Une révolution pour le bien-être et la santé des chats

Comme la technologie fait partie de notre quotidien, Novandsat a lancé sa nouvelle maison de toilette design et connectée. Caremitou a plus d'un tour dans son sac ! L'entreprise montpélliéraine a intégré des capteurs de poids, comportements et température pour suivre les paramètres physiologiques de l'animal.

Quant au bac à litière, ce dernier est ingénieusement perforé. Il contient une litière hydrophobe permettant la séparation des déchets et l'écoulement gravitaire des urines dans le Pad.

© Caremitou

Ce gadget high tech ne constitue pas de simples toilettes pour chat, mais aussi un produit médical vétérinaire. Caremitou est capable de :

recueillir les premières urines du chat à jeun et non stressé ;

trier et conserver le deuxième jet d'urine exploitable ;

analyser efficacement les données et de lire les résultats, comme dans une clinique. Le bilan pourra ensuite être transmis à un vétérinaire.

Ce processus limite ainsi le stress du félin et facilite la gestion de la médecine préventive.

© Caremitou

Un outil simple d'utilisation

Avec Caremitou, les analyses biologiques et comportementales de votre compagnon à 4 pattes n'ont jamais été aussi simples et rapides à réaliser... depuis votre canapé !

Découvrez ici les différentes étapes :

une fois la maison e-santé installée à votre domicile, téléchargez l'application Caremitou sur votre smartphone. Inscrivez-vous gratuitement et créez le profil de votre ou vos chats ;

sur votre smartphone. et de votre ou vos chats ; grâce à un système d'identification, Caremitou prendra quotidiennement la température et le poids de l'animal lors de chaque entrée et sortie. La fréquentation sera également analysée pour déceler tout changement de comportement, qui pourrait être un signe de maladie ou de mal-être ;

et de l'animal lors de chaque entrée et sortie. pour déceler tout changement de comportement, qui pourrait être ; la litière connectée réalisera des analyses biologiques urinaires à votre demande ;

à votre demande ; si vous le souhaitez, vous pourrez partager les informations à un professionnel de santé via l'application.

Vous l'aurez compris, Caremitou permet aux propriétaires de garder un œil sur la santé de leur chat de manière quotidienne et sereine, et d'agir rapidement en cas de problème.

Caremitou a lancé sa campagne de crowfunding sur Kickstarter

Pour commencer la production de cette litière connectée, Caremitou a lancé une campagne de crowfunding. Le financement servira à optimiser les coûts de production et à les répercuter sur les prix de vente.

Envie de contribuer à ce projet pour aider votre chat à vivre mieux et plus longtemps ? Rendez-vous sur le site web Kickstarter.