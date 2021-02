Brisé par la perte de son chat, un garçon ne peut retenir ses larmes lorsqu'il le retrouve (vidéo)

© Rachelle Vaughn

Introuvable pendant plus d’un mois, un chat a finalement été localisé et restitué à sa famille. Les retrouvailles ont été extrêmement émouvantes, surtout avec le fils. Le garçon et le félin sont très proches l’un de l’autre.

Liam adore les animaux, mais entre lui et son chat Franky, un lien très spécial s’est mis en place dès leur rencontre. Le garçon l’adore et ne peut se passer de sa compagnie, notamment « parce qu’il est très câlin », raconte sa mère Rachelle Vaughn à The Dodo.

Malheureusement, ils ont dû être privés l’un de l’autre. Franky a, en effet, disparu, plongeant son jeune ami dans une profonde tristesse. Rachelle Vaughn a cherché le chat partout, mais Franky restait introuvable.

Elle a distribué des avis de recherche, contacté les refuges locaux et passé les groupes Facebook dédiés aux animaux de compagnie de la région au peigne fin, sans résultat. Liam était inconsolable.

5 longues semaines se sont écoulées depuis la disparition de Franky, puis il a finalement été retrouvé. Il n’était qu’à quelques pas de la maison de ses propriétaires. Une voisine l’a recueilli et posté des photos de lui sur le réseau social. Des images vues par Rachelle Vaughn, qui s’est empressée de la contacter.

La maman ne l’a toutefois pas dit tout de suite à Liam. Elle a voulu lui faire la surprise. Tous 2 se sont donc rendus chez la voisine, Rachelle Vaughn ayant fait croire à son fils qu’un livreur Amazon avait déposé leur paquet chez cette personne par erreur.

La dame l’a fait entrer chez elle et l’a invité à aller dans la cuisine où l’attendait le « colis ». Quand il a reconnu Franky, l’enfant n’en a pas cru ses yeux. Après un moment d’hésitation, il n’a pas pu contenir ses larmes de joie.

Franky a vite repris sa place à la maison, comme s’il ne l’avait jamais quittée. « Depuis son retour, Franky est plus affectueux qu’avant », confie Rachelle Vaughn. « Il ne fait aucun doute que la maison lui a manqué, et nous aussi. Il me suit partout, comme si j’allais me volatiliser », ajoute-t-elle.