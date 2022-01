Bonne nouvelle : Pompon, le chat d'entreprise disparu le mois dernier, a été retrouvé

Un peu plus d’un mois après sa disparition, Pompon a enfin retrouvé sa maison, qui est en fait une entreprise de transport de la région de Nice. Localisé à 250 kilomètres de chez lui, il est passé par un vétérinaire qui a pu l’identifier grâce à son tatouage.

Pompon est de retour à Colomars (06) pour le plus grand bonheur de la boîte locale qui l’avait adopté et tous ceux qui se sont mobilisés pour le retrouver. Une merveilleuse nouvelle qui vient de nous être annoncée par une bénévole s’étant personnellement investie dans les recherches.

Pour rappel, Pompon s’était faufilé dans l’un des camions de l’entreprise de transport où il vivait, dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021, pour ne plus réapparaître depuis. Le conducteur ne s’en était pas aperçu et était parti effectuer ses livraisons dans l’Ain et en région lyonnaise. Ce sont les images de vidéosurveillance qui avaient permis aux employés de comprendre comment l’animal avait disparu.

Le chat restait introuvable jusqu’à la mi-décembre, mais le personnel de la société n’a pu apprendre qu’on l’avait retrouvé que le mardi 4 janvier. L’escapade de Pompon avait pris fin dans le Vaucluse, chez un vétérinaire, qui a pu obtenir les coordonnées de ses propriétaires grâce à son tatouage.

Pompon se trouvait dans le Vaucluse

Le félin est blessé, mais il est en sécurité. Une des salariées de l’entreprise et sa patronne ont fait le long trajet pour le ramener à Colomars. Actuellement en convalescence, Pompon a été confié à « une nounou », précise notre interlocutrice.

Il sera de nouveau vu par un vétérinaire pour que ce dernier puisse évaluer l’évolution de sa blessure et décider d’éventuels autres soins.

La bénévole a tenu à adresser ses remerciements à toutes les personnes qui ont pris part à la recherche de Pompon, « sur le terrain, par leurs partages ou en alerte au niveau des annonces ».