Blessé et obèse, ce chat de 12 kilos progresse sur la voie de la guérison grâce à l'amour inconditionnel de ses sauveurs

Tanglewood a grandement besoin d’aide. Pris en charge par un refuge situé au Texas, aux États-Unis, l’animal souffre d’un excès de poids et de crises convulsives. Ses anges gardiens font tout leur possible pour lui offrir une vie meilleure.

Il y a 8 mois, Tanglewood a eu la chance d’être adopté et de connaître le bonheur de la vie de famille. Malheureusement, il a été rendu au refuge d’Austin Pets Alive dans un état critique.

L’article paru sur le site web de Fox News ne révèle pas l’origine de ses maux. Tout ce que nous savons, c’est que le chat est arrivé avec une patte fracturée et un trouble neurologique engendrant des convulsions. « L'une des crises était si intense qu'il a fini par se fracturer la mâchoire », indiquent ses sauveurs.

De plus, le félin à la robe noire affiche 12 kg sur la balance. Normalement, son poids devrait se situer entre 4 et 6 kg en moyenne, soulignent les membres de la structure d’accueil. Ces derniers rappellent que l’obésité nuit à la santé des animaux de compagnie, et peut entraîner des problèmes de santé comme du diabète ou encore des douleurs articulaires.

Tanglewood cherche sa famille pour la vie

Aujourd’hui, Tanglewood reprend du poil de la bête en famille d’accueil. « Nous continuons de le surveiller pour détecter d’éventuelles crises de convulsions et nous travaillons pour déterminer la cause, explique Luis Sanchez, le directeur des relations publiques d’Austin Pets Alive, nous nous concentrons sur ses symptômes neurologiques et sa patte fracturée. »

Lorsqu’il commencera à se sentir mieux, ses bienfaiteurs lui proposeront un régime afin de lui faire perdre quelques kilos. La boule de poils, qui avance sur le chemin de la guérison, est d’ores et déjà disponible à l’adoption.

Tanglewood aura besoin d’un adoptant dévoué et responsable, qui veillera à son alimentation.

« Nous sommes reconnaissants envers notre équipe d’être intervenue rapidement, confie Luis Sanchez, nous recherchons un foyer adoptif pour ce chat adorable et amical. » Cette prochaine étape sera l’occasion de faire le deuil de son passé, et de savourer un quotidien empreint de sérénité.