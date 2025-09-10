Avis Stylla Hydration pour chats : notre test sur ce complément alimentaire qui encourage nos petits félins à boire plus d’eau

Le saviez-vous ? Nos compagnons aux pattes de velours sont naturellement des petits buveurs. Dans la nature, ces animaux ont tendance à boire peu et à s’hydrater principalement grâce à leurs proies. Leur sensation de soif est moins développée que chez d’autres animaux et s’avère peu marquée. Pourtant, la consommation d’eau demeure vitale pour préserver leur santé et leur bien-être. Sensible à cette problématique, la marque suisse Stylla propose un complément alimentaire liquide pour soutenir leur hydratation. Notre équipe rédactionnelle a testé « Stylla Hydration pour chats » avec l’une de ses mascottes. Voici notre avis.

Anthéa, notre petite compagne aux longues moustaches adoptée en refuge, a de nouveau participé avec plaisir à un test produit. Cette fois-ci, notre boule de poils adorée a joué le jeu avec un complément alimentaire destiné à favoriser l’hydratation, fabriqué par Stylla.

Pour la petite piqûre de rappel, nos amis les chats doivent boire en moyenne 40 à 60 ml d’eau par kilogramme et par jour. Ainsi, notre amie à la fourrure noire qui affiche environ 4 kg sur la balance a besoin d’environ 160 à 240 ml d’eau au quotidien.

Mais comme nombre de ses congénères, Anthéa a tendance à boire peu. Pourtant, une bonne hydratation demeure essentielle. En effet, un manque d’eau risque d’entraîner des dommages considérables sur sa santé (calculs urinaires, insuffisance rénale, cystites…), qui nécessitent une prise en charge vétérinaire.

Pour inciter notre mascotte à boire davantage et en prendre soin, nous avons essayé le complément alimentaire « Stylla Hydration ». Ce produit, sous forme liquide, a été formulé pour rendre l’eau plus attrayante et soutenir l’hydratation des petits félins égayant notre vie.

© Woopets

Qu’est-ce que Stylla Hydration pour chats ?

Avant de révéler les résultats du test, braquons notre loupe sur Stylla. Cette marque suisse a vu le jour grâce au Dr Gregory Lefebvre, biologiste moléculaire ayant travaillé à l'École polytechnique de Lausanne (EPFL) et dans l'industrie alimentaire.

L’idée de développer des compléments pour favoriser l’hydratation et la santé à long terme des animaux de compagnie est née lorsque son chat, Kyo, a commencé à montrer des signes précoces de problèmes rénaux.

Le fondateur de Stylla a été rejoint par le Dr vétérinaire Arnaud Jouve, convaincu que « le véritable soin commence bien avant l’apparition des symptômes ».

© Woopets

Chaque solution est conçue pour répondre à un besoin spécifique : mobilité, immunité, équilibre émotionnel ou encore gestion du poids. Comme son nom l’indique, « Stylla Hydration pour chats » est formulé pour encourager les représentants de la gent féline à boire. Comment ? En améliorant l’appétence de l’eau, grâce à des exhausteurs de goût à base d’acides aminés. Parmi les ingrédients clés, nous retrouvons :

La L-Proline, qui permet d’augmenter la prise de boisson en stimulant les récepteurs du goût chez le chat.

La Glycine, qui favorise l’hydratation optimale.

La L-Thréonine, qui soutient la santé et la fonction rénale de l’animal.

La L-Histidine, qui réduit le stress oxydatif dans les tissus.

En rendant l’eau plus attrayante, ce complément contribue à assurer l’hydratation de nos compagnons aux pattes de velours, à favoriser leur bien-être urinaire et à soutenir leur fonction rénale.

Alors, a-t-il été efficace pour Anthéa ? Comment se porte-t-elle à la suite de notre test s'étant déroulé sur 30 jours ?

© Woopets

Quel est notre avis sur Stylla Hydration pour chats ?

Depuis que nous versons quotidiennement ce complément alimentaire dans la gamelle d’eau de notre boule de poils, nous avons remarqué une véritable appétence et une augmentation de sa prise de boisson. Anthéa s’hydrate beaucoup mieux au quotidien, pour notre plus grand soulagement !

Grâce aux acides aminés naturels, la solution enrichit l’odeur de l’eau avec une saveur umami, qui stimule les récepteurs gustatifs des chats et les attire naturellement. Ainsi, elle ne perturbe absolument pas les habitudes alimentaires de notre petit félin.

En plus de constater de réels bénéfices sur notre fidèle compagne à 4 pattes, nous tenons à souligner la facilité d’utilisation de ce produit. « Stylla Hydration pour chats » se présente sous la forme d’un liquide conservé dans un flacon de 30 ml, équipée d’une pipette. Il suffit de la presser pour remplir la moitié (1 ml correspond à une dose quotidienne), et de l’ajouter une fois par jour dans son eau.

© Woopets

Enfin, précisons que le complément alimentaire fabriqué en Suisse répond aux normes de qualité les plus strictes. Il est adapté à un usage quotidien, et convient aux matous de tout âge.

Le seul élément pouvant constituer un éventuel frein pour certains propriétaires, selon nous ? Le prix de 45,95 € par mois en abonnement. Néanmoins, pour ceux qui préfèrent tester sans engagement, il est aussi possible d’opter pour un achat unique de 3 flacons (137,85 €), idéal pour découvrir les effets du rituel Stylla sur la durée. En effet, il faut compter au minimum 3 mois afin d’en constater pleinement les résultats.

La différence entre les deux options ? L’abonnement, flexible et sans engagement, vous permet non seulement de bénéficier du même prix (45,95 € par mois), mais aussi d’un accompagnement gratuit par les experts en santé animale de Stylla. Inclus dans l’abonnement, il vous donne accès à des conseils clairs et bienveillants sur tous les aspects de la vie de votre petit compagnon (symptômes, troubles du comportement, alimentation…). Vous disposez ainsi de tout ce dont vous avez besoin pour soutenir la santé et le bien-être de votre chat !

Plus d’infos sur stylla.com.