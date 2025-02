Avis Movoflex® Chat : notre test des bouchées tendres pour soutenir la santé articulaire des félins

Depuis son adoption dans un refuge des Hauts-de-France, Monoï règne avec bienveillance sur ses sujets et sur le cœur de ses maîtres. S’il n’a jamais été très actif, ce gentil chat au long pelage gris bleu et aux faux airs de Nebelung passe aujourd’hui le plus clair de son temps à dormir. Il faut dire que le minou est âgé d’un peu plus de 8 ans et que, comme ses congénères du même âge, Monoï commence à ressentir les premiers effets du vieillissement. Il joue moins, il dort davantage, il use moins ses griffes et se déplace uniquement pour prendre ses repas et quémander quelques caresses.

Afin d’améliorer le confort de vie de ce prince félin et de l’aider à rester actif, nous avons donc cherché un aliment complémentaire qui pourrait soutenir efficacement sa santé articulaire. C’est de cette manière que nous avons décidé de tester Movoflex®, des bouchées tendres spécialement conçues par le laboratoire Virbac pour soutenir la mobilité et le confort articulaire des chats.

Les bouchées tendres Movoflex® : des ingrédients d’origine naturelle favorisant la mobilité des chats

Composées à 97% d’ingrédients d’origine naturelle, ces bouchées ne contiennent que des bonnes choses pour aider à maintenir la santé des articulations de Monoï.

Elles combinent ainsi 4 ingrédients qui se complètent :

La membrane de coquille d’œuf, riche en collagène et en élastine, des constituants naturels de l’articulation qui favorisent sa flexibilité et son élasticité ;

L’acide hyaluronique qui favorise la lubrification et la régénération du cartilage ;

La farine de krill, qui contient des acides gras essentiels oméga 3 est connue pour maintenir les articulations saines ;

L’astaxanthine, un puissant antioxydant issu de l’algue Haematococcus pluvialis.

Sur le papier, cette combinaison semble efficace, quel que soit l’âge du minou. Allait-elle pour autant plaire à notre petit testeur ? Monoï allait-il ressentir un véritable bienfait ? L’avis sur Movoflex® Chat était désormais entre ses pattes…

En savoir plus sur Movoflex® Chat

Avis Movoflex® Chat : le verdict de Monoï

Dès son arrivée à la maison, la boîte contenant les 30 bouchées Movoflex® a tout de suite intrigué Monoï. Dans ce cas, pourquoi attendre pour commencer le test ? Il est dit que ces bouchées peuvent être données à tout moment de la journée, à raison d’une par jour. Essayons !

En dévissant le couvercle de la boîte hermétique (idéale pour conserver les bouchées au sec), l’odeur a aussitôt capté l’attention de Monoï qui a commencé à se lécher les babines. Il n’était pas le seul d’ailleurs ! Sa plus jeune sœur Rosabelle, une minette blanche et noire de 2 ans, a beaucoup regretté de ne pas avoir été retenue pour ce test…

Il s’agissait à présent de voir si Monoï allait apprécier le goût. Son altesse a un palais délicat et il peut parfois se montrer un peu difficile. En lui présentant la bouchée, nous avons rapidement eu notre réponse, car le minou l’a mangée sans attendre avec gourmandise.

Il en aurait bien repris une seconde, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Pour information, chacune des bouchées ne contient que 2,8 kcal.

Acheter Movoflex® Chat

Pour obtenir des résultats optimaux, il est conseillé de donner à sa boule de poils une bouchée savoureuse par jour pendant au moins 30 jours. Toutefois, dans le cas de Monoï, les premiers effets ont été visibles au bout d’une semaine. Nous avons observé que notre félin vieillissant avait un regain d’énergie. Monoï saute désormais plus facilement dans l’arbre à chats et court à nouveau avec ses congénères à fourrure.

En conclusion, l’avis sur Movoflex® Chat est très positif ! Les bouchées tendres destinées à soutenir la santé articulaire des minous ont été approuvées par le plus pointilleux des testeurs pour leur aspect appétissant, leur goût et leur efficacité. Si votre chat prend de l’âge ou que vous souhaitez tout simplement prendre soin de ses articulations, Monoï vous invite à lui donner Movoflex®, quel que soit son âge ou son niveau d’activité. Vous ne le regretterez pas !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Virbac, où un quiz simple et rapide vous attend pour mieux comprendre la santé articulaire de votre chat.