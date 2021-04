Avis litière écolo Aimé : 74 % de nos membres la recommandent

Photo d'illustration

Il y a quelques mois, Woopets a fait tester la litière écolo Aimé à sa communauté. Parmi ces 60 heureux élus, les trois quarts des personnes qui ont testé la litière naturelle Aimé la recommandent. A la fois pratique, écologique et sans odeur, elle plaît autant aux chats qu’à leurs maîtres.

Entreprise française animée par une équipe de passionnés, Aimé a fait le pari de la litière pour chat 100% écologique et issue d’une économie circulaire. Naturelle et non toxique, cette litière est élaborée à partir de chutes de cartonnerie de récupération, issue à 80% de carton recyclé. Elle est également compostable.

Après avoir fait le choix de l’écologie, Aimé n’a pas pour autant fait de concession sur l’efficacité et la performance ni sur l’aspect pratique. La litière naturelle offre une utilisation longue durée, un haut pouvoir absorbant, une composition saine et ne colle pas aux pattes des chats. En misant sur le bicarbonate de sodium, elle est aussi anti-odeur.

Autant de qualités qui ont pu être testées pendant un mois par un panel de propriétaires de chats constitué de nos membres, dont la majorité a fait part de sa satisfaction de ce produit et se disent même prêts à le recommander.

Litière écolo : qu’en disent les propriétaires félins ?

En découvrant les avis des testeurs de la litière écologique, l’un des premiers constats c'est la prise de conscience concernant l’impact néfaste de la litière minérale sur la planète. Ils sont, en effet, 98,2% à se déclarer prêts à changer pour une alternative plus respectueuse de l’environnement.

Les propriétaires de chats ayant testé la litière Aimé la plébiscitent pour son efficacité : 86% n’ont pas senti ou été dérangés par son odeur durant toute la durée du test, et 89,5% ont constaté que la litière ne collait pas aux pattes du chat.

Convaincus par la qualité et l’utilité de cette litière, ils sont 73,7% à la recommander. Parmi les raisons invoquées pour expliquer leur opinion : « très pratique pour enlever les selles », « peut être compostée », « très absorbante », « très facile à utiliser », « bonne pour l’environnement, mon chat et moi », « efficace », « sans odeur »…

L’infographie ci-dessous offre un aperçu des avis favorables de nos membres à propos de la litière écologique Aimé :