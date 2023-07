Au refuge, des chats au grand cœur offrent réconfort et tendresse à un chien malade et malvoyant

Atteint de cécité et d’une maladie génétique, un chien vivant en refuge a souvent besoin qu’on le réconforte. Heureusement, il peut compter sur toute une équipe de chats dévoués et affectueux pour le faire.

Elodie et les autres chats de la Ferme Refuge Sunshine Animal Refuge Agadir (SARA), au Maroc, se sont donné pour mission de soutenir ceux parmi leurs amis qui ont besoin de réconfort.



SARA Morocco / Instagram

L’un des grands bénéficiaires de ce doux et tendre traitement est Tam, un chien de 9 ans souffrant de divers problèmes de santé. Ce canidé est né à la Ferme Refuge de SARA et ne connaît donc pas d’autre environnement que ce sanctuaire, où il est soigné et choyé.



SARA Morocco / Instagram

Malvoyant, Tam est également atteint du syndrome d'Ehlers-Danlos. Il s’agit d’une maladie génétique caractérisée par une souplesse exagérée des articulations et de la peau, ainsi que par une mauvaise cicatrisation des plaies notamment.

Son état physique affecte grandement sa psychologie. Il arrive assez souvent à Tam d’avoir le moral en berne. Quand c’est le cas, il rejoint sa sœur Daccia, qui souffre elle aussi du syndrome d'Ehlers-Danlos et avec laquelle il s’entend à merveille.



SARA Morocco / Instagram

Il peut aussi compter sur une chatte appelée Elodie et sur les congénères de cette dernière. Les félins du refuge ont, en effet, pris l’habitude de se rassembler autour de Tam pour le rassurer et lui faire comprendre qu’il n’est pas seul.

« Tous les chats l’adorent. Ils lui offrent câlins et massages », raconte Hazel Skeet, bénévole au Sunshine Animal Refuge Agadir depuis des années, à The Dodo. « Tam partage souvent son panier avec 2 chats au minimum », ajoute-t-elle.

« Tam apprécie cette proximité et cette affection »

Si la plupart des pensionnaires de cette structure d’accueil parviennent à trouver des familles adoptives, Daccia et Tam n’ont pas eu cette chance à cause de leur maladie.

Ce site est l’un des 3 refuges de l’association Sunshine Animal Refuge Agadir. Il accueille actuellement 200 chats sauvés de l’errance, ainsi que des chiens âgés et malades.

SARA Morocco / Instagram

« Il est assez difficile pour quiconque de s'asseoir à la Ferme Refuge sans être immédiatement entouré de chats, indique Hazel Skeet. Tam est toutefois le chien le plus populaire. Les chats savent qu'il s'allongera tranquillement et sera doux avec eux. [Il est] l'oreiller parfait pour une sieste, et Tam apprécie cette proximité et cette affection. »