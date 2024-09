Attristé par le décès de son meilleur ami canin, un chat s'assoit dans son panier et se frotte contre l'urne qui contient ses cendres (vidéo)

Bree, qui vit dans le Minnesota aux États-Unis, a adopté son chien Barney à l’âge de 19 ans. L’animal, qui avait 2 ans à l’époque, a passé les 12 années suivantes auprès de son adoptante dévouée.

« Il adorait jouer à la balle, nager et l’une de ses particularités était de conduire différentes personnes vers le placard où se trouvaient les friandises, explique Bree à la rédaction de Newsweek, il aimait les restes de table, observer les oiseaux et les écureuils et prendre un bain de soleil près d’une fenêtre. »

© @breeseff / TikTok (capture d'écran)

7 ans après le début de leur vie commune, Bree a adopté un chat de refuge.

« Stache avait environ 6 mois lorsqu’il est arrivé. Il avait connu un début de vie difficile. Barney semblait déterminé à changer cela et à offrir à son nouveau compagnon le meilleur frère possible, confie Bree, ils se sont liés presque immédiatement et se blottissaient souvent ensemble sur le canapé. »

Barney le chien est décédé

« Je pense que depuis que Stache a grandi avec Barney, il présente de nombreuses caractéristiques canines, comme jouer à va chercher et vous saluer à la porte lorsque vous rentrez à la maison », poursuit l’heureuse adoptante.

Mais un jour, le cancer est venu assombrir leur idylle. « Barney ne répondait pas aux traitements que nous lui avions administrés et nous ne pouvions pas faire grand-chose d’autre pour lui, indique Bree, il était extrêmement faible et sa qualité de vie déclinait rapidement. Nous avons donc dû prendre une décision, et au moment de son dernier rendez-vous, j’ai pu constater qu’il était prêt, même si moi je ne le serai jamais. »

Le 6 septembre 2024, l’adorable chien s’est endormi pour la dernière fois. Son humaine préférée, avec laquelle il a partagé 12 ans de souvenirs merveilleux, est restée à ses côtés jusqu’au bout.

« Barney lui manque »

Son ami félin n’a pas pu être là pour lui dire adieu. « Il a cherché Barney dès notre retour à la maison, déclare la propriétaire endeuillée, ce n’est que 4 jours plus tard, lorsque je l’ai vu assis dans le panier de Barney qu’il a semblé se rendre compte de son départ. »

Une semaine après la mort du chien, Bree a ramené ses cendres dans une urne avec son collier. « Stache l’a reniflé et s’est frotté contre, révèle-t-elle, il semble aller bien, mais je peux dire que Barney lui manque. »

@breeseff I miss you and love you so much Barney. ?????? ? Hunger - Ross Copperman

Aujourd’hui, Bree n’a pas encore totalement tourné la page.

« Je pense à lui tout le temps. Je suis heureuse qu'il ne souffre plus, mais je suis dévastée par son absence, conclut-elle, je le vois dans chaque chien que je rencontre, il me manque à chaque fois que je mange quelque chose qu’il aimerait manger, la sensation de caresser sa fourrure me manque. Pendant un certain temps, j’avais du mal à me concentrer. Ça s’améliore, mais très lentement. »

Un jour Bree ouvrira peut-être son cœur à un nouveau compagnon 4 pattes. Pour l’instant, elle continue de faire son deuil et de savourer le soutien inébranlable de Stache.