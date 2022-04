"Attention aux chats qui tombent" : le message énigmatique et hilarant à l'entrée d'une librairie (vidéo)

Cette librairie de Pennsylvanie comble de bonheur les amoureux des livres et des chats. Outre les félins qui y vivent en permanence, d’autres y séjournent le temps de trouver une nouvelle famille aimante.

Une vidéo montrant des chats déambuler tranquillement au-dessus des têtes des clients d’une librairie est devenue virale après sa publication sur TikTok, rapporte Newsweek.

La librairie Cupboard Maker Books se trouve à Enola, en Pennsylvanie. Jason Haring et sa femme Michelle en sont les propriétaires depuis 24 ans. Leurs 3 chats sont les vedettes de l’établissement. Ils s’appellent Mouse, Zak et Annika, surnommés respectivement Prince Fluffytail, Count Zakula et Queen Annika.



cupboardmakerbooksstore / TikTok

Ils passent le plus clair de leur temps à se promener sur les plateformes que Jason Haring a lui-même installés au-dessus des rayons. Au total, elles s’étendent sur 60 mètres et l’homme les compare à des podiums sur lesquels les quadrupèdes déambulent avec grâce et insouciance, comme des mannequins en défilé.

En y entrant, on se retrouve d’ailleurs face à un écriteau portant un amusant avertissement : « Attention aux chats qui tombent ».



cupboardmakerbooksstore / TikTok

Près de 200 chats adoptés dans cette librairie

Jason Haring explique aussi que la librairie accueille régulièrement d’autres chats pour les aider à être adoptés. Plus de 190 animaux sont ainsi passés par ces podiums et ont trouvé leur famille pour toujours.

Il ajoute que les gens lui demandent souvent comment ils peuvent « accueillir et tomber amoureux de tant de chats pour ensuite les regarder se faire adopter ». Ce à quoi il répond que « cela leur sauve la vie ».

cupboardmakerbooksstore / TikTok

A la librairie Cupboard Maker Books, on donne donc la priorité au bien-être des chats, mais on ne badine pas non plus avec l’hygiène. Les litières sont disposées dans une pièce séparée pour que « lorsque les gens entrent dans le magasin, ils ne sentent que l’odeur des livres ».

Les lieux sont si célèbres que des clients effectuent des trajets de plusieurs heures pour venir à la « librairie des chats ».