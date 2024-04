Attendris par ce chat errant, les employés de cette brasserie ont décidé de lui confier une mission spéciale

Taps vivait dans la rue jusqu’à ce qu’il ait la bonne idée de se rapprocher d’une brasserie. Attendris par le chat errant, les employés ont commencé à le laisser entrer lorsque les températures se sont mises à chuter. Depuis, le matou est devenu la mascotte de l’établissement et il se charge de souhaiter la bienvenue aux clients. Ces derniers sont d’ailleurs très satisfaits de cette adorable recrue !

C’est vers la fin du mois de mars, il y a environ 3 ans, que Taps a adopté comme nouvelle maison la brasserie Smelter City à Anaconda (Montana, États-Unis).

Molly Huber, l’une des barmaids de l’établissement, se souvient très bien de son arrivée : « Il s’est présenté sous ces robinets [(« taps » en anglais)] ici sur notre terrasse. Nous lui avons donc fait un lit parce que c’était le printemps et que l’été approchait, donc il n’était qu’un chat d’extérieur pendant un certain temps. L’hiver est arrivé et nous avons commencé à le laisser entrer ».

Depuis, le chat errant est devenu une véritable mascotte de la brasserie, comme le rapporte le média KXLF.

Un adorable préposé à l’accueil

Lorsque vous entrez chez Smelter City Brewing, vous n’obtiendrez pas un bonjour de la part de l’agent d’accueil et vous pourriez même être ignoré. Les clients ne lui tiennent pourtant pas rigueur de ce manque de politesse et l’adorent quand même, car l'agent en question est Taps, l'adorable chat qui a élu domicile dans la brasserie.

« C’est notre préposé à l’accueil [comme] chez Walmart, c’est comme ça que je l’appelle, mais nous l’appelons aussi M. le directeur », explique Luke Carlson, le propriétaire de Smelter City Brewing.

Après sa vie d’errance dans la rue, le nouveau rôle de Taps est donc d’être l'ambassadeur de la brasserie. Le matou a même des sweatshirts à son effigie disponibles à la vente dans la boutique de l'établissement !

« Il est assez décontracté. Il s’entend bien avec les petits enfants. Il est curieux pour les chiens, il aime aller leur dire bonjour. Il est assez rare qu’il ait peur de quelqu’un ou de quoi que ce soit, ce qui est bon pour cet établissement », déclare Luke Carlson.

La célébration d’une mascotte

Fin mars, les clients de la brasserie ont pu rendre hommage à Taps lors de l’anniversaire de son apparition devant l’établissement il y a 3 ans. À cette occasion, ils ont partagé des histoires et des anecdotes à propos du matou.

Une femme a par exemple aidé Taps à se faire stériliser et à obtenir des vaccins vitaux. Un autre client a raconté qu’il avait fait la connaissance du chat dans un endroit improbable : les toilettes.

Le personnel de la brasserie et les clients sont unanimes : tout le monde aime Taps.

De son propre aveu, Luke Carlson n’aime pas vraiment les félins, mais il aime bien la petite mascotte de son établissement. Beaucoup de ses clients réagissent d’ailleurs de la même manière : « C’est ce que je reçois de beaucoup de gens. Ils disent : « Je ne suis pas une personne qui aime les chats, mais j’aime vraiment Taps » », explique Luke Carlson. Et on ne peut pas leur en vouloir : comment résister à cette adorable boule de poils ?