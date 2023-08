Après un périple de 2000 km : la puce d'un chat disparu relance l'espoir chez sa famille qui le cherchait depuis 3 ans

3 ans après s’être volatilisé, un chat a été retrouvé à plus de 2000 kilomètres du domicile de sa maîtresse grâce à sa puce, rapporte The Gabber.

Janice Bresnahan habite Boscawen dans l’Etat du New Hampshire (Etats-Unis). Depuis mars 2020, elle n’avait aucune idée de l’endroit où son chat pouvait se trouver. Elle ne savait même pas s’il était toujours en vie.

Malgré les intenses recherches menées après sa disparition, l’animal restait introuvable. Pour la mère de famille, le félin appelé Steve avait probablement été percuté par une voiture ou attaqué par un animal. Des thèses tragiques qu’elle évitait, bien évidemment, de partager avec son fils Gavin. Ce dernier et le minet étaient les meilleurs amis du monde.



Save Our Strays

L’enfant, lui, était convaincu que Steve « était là, quelque part ». Il le disait toujours à sa mère, qui a fini par comprendre que Gavin « avait raison », confie-t-elle à The Gabber.

Le garçonnet avait activement pris part aux recherches. Il avait notamment dessiné des affiches et les avait accrochées un peu partout dans le quartier. L’absence de son chat le chagrinait profondément.

Réapparition surprise

Le 8 juillet 2023, le client d’un fast-food du comté de Paco, en Floride, a remarqué une caisse de transport déposée parmi les ordures du restaurant. Il y a découvert un chat blanc aux yeux verts, présentant des blessures légères au cou. La personne en a aussitôt informé le service local de contrôle des animaux, qui est venu prendre le quadrupède en charge.

Quand les agents l’ont passé au lecteur de puce d’identification, ils ont été stupéfaits par ce qu’elle leur a révélé. Ce chat vit 2200 kilomètres plus au sud !

Ils ont tenté d’appeler Janice Bresnahan sans succès, puis lui ont envoyé un message. Cette dernière n’en croyait pas ses yeux en le lisant. « Je me suis retournée vers l’amie qui m’accompagnait et lui ai dit : faut que tu voies ça. Ça dit qu’ils ont Steve », raconte-t-elle à The Gabber.

La joie extrême suscitée par cette nouvelle a laissé place à une grande question : comment faire voyager Steve de la Floride vers le New Hampshire ? C’est là qu’une association floridienne est entrée en scène ; Save Our Strays a lancé une cagnotte en ligne. 24 heures plus tard, la somme nécessaire pour financer le retour du chat a été récoltée.

Le 15 juillet, soit 3 ans et 4 mois après la disparition de Steve, ce dernier a embarqué à bord d’un avion en compagnie d’un bénévole pour retrouver sa maîtresse, qui l’attendait impatiemment à l’aéroport.

« Mimi, je te l’avais bien dit »

Les retrouvailles ont été particulièrement émouvantes. Malheureusement, Gavin n’était pas là pour étreindre son ami de toujours. Le petit garçon n’est plus de ce monde à cause d’une tumeur au cerveau, qui l’avait emporté en janvier 2022 à l’âge de 10 ans. Toutefois, s’il était absent physiquement, il était bien présent dans les cœurs de sa maman et de Steve.

Janice Bresnahan n’a absolument aucune idée de ce qui avait pu amener le chat si loin de sa maison. Il avait traversé quasiment toute la côte est du pays.

Qu’aurait pensé Gavin de ce retour miraculeux. « Mimi, je te l’avais bien dit » se serait-il certainement exclamé à l’adresse de sa mère, imagine cette dernière en souriant et en séchant ses larmes.