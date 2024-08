Après s’être battu pour sa survie dans la rue pendant 10 ans, Rocky attend que quelqu’un lui offre du répit

Lorsqu’on regarde Rocky, on peut entrevoir son passé. Le félin porte les séquelles d’une vie difficile sur son visage, mais ses yeux reflètent aussi une grande résilience. Malgré les souffrances vécues au quotidien, il ne s’est jamais laissé abattre et est désormais prêt à tourner la page pour profiter d’une retraite bien méritée.

En effet, le félin âgé de 13 ans n’a pas eu de répit. Il s’est retrouvé dans la rue pendant 10 ans et a tenté de survivre comme il le pouvait. Au fil du temps, trouver de la nourriture est devenu très compliqué et l’animal a perdu kilo après kilo. Il s’est aussi gravement blessé à la tête et la plaie s’est sévèrement infectée, le condamnant un peu plus chaque jour.

Cherwell Cats Protection / Facebook

Un sauvetage urgent

Un bon Samaritain a croisé son chemin et, choqué par son état, a immédiatement contacté le refuge Cherwell Cats Protection pour qu’il soit sauvé. Sur Facebook, les membres de l’association anglaise ont déclaré qu’il était arrivé avec « l’une des pires blessures qu’ils n’avaient jamais vues ». Laquelle rongeait son visage petit à petit, rapportait Oxford Mail.

Si sa situation semblait dramatique, les choses ont fini par s’améliorer progressivement. Le rescapé, nommé Rocky en raison de son parcours, est tombé entre de bonnes mains et l’expertise de ses vétérinaires a permis de le sauver. Il a également repris du poids et, mieux dans ses pattes, a pu être placé à l’adoption.

Un nouveau combat

Rocky a suscité l’intérêt d’une famille qui a décidé de l’adopter, mais qui n’a pas pu le garder en raison d’allergies. Aujourd’hui, le félin attend que d’autres adoptants s’intéressent à lui pour pouvoir enfin profiter d’une vie paisible. Ses sauveteurs espèrent qu’il finira par trouver sa perle rare : « Après qu’il se soit débrouillé seul dans la rue pendant 10 ans, nous sommes impatients de lui trouver une famille aimante » écrivaient-ils.