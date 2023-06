Après le décès de son fils, cette chatte réclame des câlins à sa propriétaire pour la première fois (vidéo)

Amie Lynn Steel Mitchell était l’heureuse propriétaire de 2 félins de 16 et 19 ans. Ils étaient en fait mère et fils, et avaient été adoptés dans un refuge peu de temps après la naissance du petit. Ils ont eu une belle et longue vie, sans jamais être séparés. Malheureusement, c’est Oreo, le fils, qui est parti le premier, laissant sa mère seule et endeuillée.

© amielynnsm / TikTok

Une maladie a emporté Oreo

Alors qu’il avait 16 ans, Oreo est malheureusement décédé suite à une maladie rénale. Sa maîtresse l’a décrit comme « le garçon le plus gentil ».

Son départ a occasionné un grand vide dans la vie d’Amie Lynn, mais aussi dans celle de la maman du chat. Il faut dire que le duo était très soudé, comme le relate PetHelpful. Cela faisait 16 ans qu’ils partageaient tout. Ils dormaient toujours blottis l’un contre l’autre, se toilettaient, et s’allongeaient ensemble au soleil. Ils étaient tout simplement inséparables.

La maman d’Oreo a besoin de réconfort

Contrairement à son fils, qui a connu Amie Lynn alors qu’il n’était qu’un chaton, la maman d’Oreo n’était pas très câline. Elle avait déjà 3 ans quand elle a rencontré sa maîtresse.

© amielynnsm / TikTok

Toutefois, son comportement a changé du tout au tout après le décès de son fils. Ayant besoin de réconfort, elle a commencé à réclamer des câlins à Amie Lynn. Cette dernière a filmé un de ces doux moments, et l’a partagé sur TikTok. En légende, elle a écrit « Mon chat sénior veut des câlins, après avoir passé 19 ans à détester être porté, suite au décès de son fils ».

La jeune femme apporte à la chatte tout le réconfort dont elle a besoin, mais elle se pose aussi la question d’adopter un nouveau félin pour lui tenir compagnie et lui changer les idées.