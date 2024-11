Après la perte de son maître, cette chatte cherche un foyer pour retrouver la joie de vivre

Po a connu l’amour inconditionnel de son propriétaire et, réciproquement, a aimé ce dernier de tout son cœur. Alors, lorsqu’il est décédé, elle est devenue inconsolable et s’est renfermée sur elle-même. Ses bienfaiteurs espèrent que quelqu’un l’aidera à se reconstruire au sein d’une maison aimante.

La vie de Po, une féline tabby de 4 ans, a basculé quand son maître est décédé. Du jour au lendemain, la chatte s’est retrouvée dans un refuge de Wintersville, en Ohio (États-Unis), sans comprendre ce qui lui arrivait. Elle a brisé le cœur des membres du personnel, mais aussi celui des internautes.

L’histoire de Po est particulièrement touchante. Contrairement à de nombreux animaux du refuge, la féline n’a pas été maltraitée, ni négligée. Elle n’a pas non plus été abandonnée par son maître, mais la vie les a séparés. En effet, l’homme a rejoint les anges tandis que sa fidèle amie est restée sur terre.

Une chatte endeuillée

Po aimait profondément son humain : « Elle a perdu la seule personne qui rendait son monde sécuritaire et chaleureux. Elle était autrefois câline, toujours nichée contre la poitrine de son propriétaire », écrivait un porte-parole du refuge sur Facebook. Malheureusement, Po vit désormais au refuge dans un environnement qui ne ressemble à rien de ce qu’elle a connu avant.

Elle s’est alors renfermée sur elle-même et se blottit constamment dans un coin de son enclos, à l’abri des regards. À cause de cela, les adoptants ne la remarquent pas et la chatte ne parvient pas à trouver la personne qui pourrait l’aider à aller de l’avant : « Elle attend, et espère trouver quelqu'un qui comprend le genre d'amour qui grandit lentement, ancré dans la confiance et la guérison ».

Ses bienfaiteurs ont publié son histoire et son minois sur les réseaux sociaux dans l’espoir que sa perle rare se manifeste. La publication, relayée par Herald Leader, a été massivement partagée par les internautes. Ceux-ci étaient profondément émus par le récit tragique de cette féline : « Pauvre bébé, s'il vous plaît, offrez-lui un foyer aimant », écrivait un internaute.

D’autres personnes ont manifesté leur intérêt pour la chatte. Espérons que cela aboutisse à une adoption !