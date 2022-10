Après avoir secouru une portée de chatons, une association se lance à la recherche de leur mère

Une chatte apeurée a quitté le carton dans lequel on l’avait abandonnée avec ses petits, puis est restée introuvable. Des bénévoles ont pris les chatons en charge et se sont lancés à la recherche de leur mère, car il fallait absolument que la petite famille féline soit de nouveau au complet.

Fin septembre, une triste découverte était faite dans un immeuble d’habitation à Los Angeles. Une chatte et sa portée de 3 chatons nouveau-nés venaient d’y être abandonnées. On les avait déposées dans une boîte en carton, les laissant livrées à elles-mêmes.

Des riverains s’en sont aperçus et en ont informé l’association locale Alley Cat Rescue. Cette dernière a aussitôt envoyé des bénévoles sur les lieux. « La maman était un peu paniquée au début et faisait des allers-retours entre les bébés », indiquait l’organisation.



Perturbée par cet environnement qu’elle ne connaissait pas, la chatte s’est éloignée de sa progéniture, puis n’est plus revenue. Les bénévoles l’ont pourtant cherchée partout dans le secteur. Ils ont fini par emmener les chatons et laisser une cage-piège avec de la nourriture pour attirer la mère à l’intérieur.



Il fallait la retrouver au plus vite, car ses petits avaient grand besoin d’elle. Heureusement, la nuit suivante, l’équipe d’Alley Cat Rescue a réussi à la localiser et à l’amener au refuge, où les retrouvailles avec ses chatons ont été particulièrement émouvantes. Dès qu’elle a entendu leurs miaulements, elle s’est empressée de les rejoindre pour les réconforter et les toiletter.



« Une merveilleuse maman »

« C'est une merveilleuse maman chat et elle adore se rouler à côté des bébés », d’après l’association. La chatte a vite trouvé ses marques dans son foyer d’accueil, où elle était heureuse de profiter du confort, de la sécurité et de la nourriture.

Les 3 chatons ont ouvert les yeux et ont commencé à marcher. Dès lors, ils passaient leurs temps à explorer la pièce, entre 2 tétées.



« Ils grandissent chaque jour et leur mère a une version miniature d’elle qui la rend très fière », poursuivait Alley Cat Rescue.

Dans quelques semaines, ils pourront être proposés à l’adoption, tout comme leur brave génitrice qui sera d’abord stérilisée pour lui éviter d’autres grossesses fatigantes et contribuer à limiter le nombre de chats errants dans le secteur.

