Un chat saute dans un train et parcourt plusieurs kilomètres au grand dam de sa propriétaire

Une chatte appelée Rosie était à 2 doigts de se retrouver à Londres, à des dizaines de kilomètres de chez elle, après être montée à bord d’un train. Ses propriétaires ont pu la retrouver quelques stations plus loin et la ramener à la maison.

Les usagers d’une ligne ferroviaire reliant une ville de la côte Est anglaise à Londres, ont été surpris de découvrir une chatte à bord du train le weekend dernier. L’animal est toutefois sain et sauf, et de retour auprès des siens, comme le rapporte Echo ce mardi 23 mars.

Rosie, une chatte à la robe écaille de tortue et âgée d’un an, a l’habitude de se promener autour de la station de train de Shoeburyness, près du domicile familial. Ladite station est le terminus de la ligne de chemin de fer London, Tilbury and Southend Railway. Elle aboutit à la gare londonienne de Fenchurch Street, à une cinquantaine de kilomètres de là.

Dimanche après-midi, le félin a fini par monter dans l’une des rames, puis le train a démarré. Becca Tuffin, une employée du système de santé publique britannique (NHS) s’en est aperçue et a décidé de prendre l’animal en charge. La jeune femme de 25 ans est descendue à la station Basildon, à mi-chemin vers la capitale, pour y attendre l’arrivée de ses propriétaires.

Les retrouvailles et la reconnaissance après l’angoisse

Becca Tuffin avait, en effet, appris entretemps que ces derniers étaient sa recherche grâce à un post sur les réseaux sociaux. Nicola Groom, 46 ans, et sa fille l’ont rejointe à Basildon pour récupérer leur animal de compagnie.

Elles l’ont remerciée chaleureusement de s’être occupée de Rosie et de lui avoir ainsi évité de se retrouver à Londres, où elles risquaient d’en perdre définitivement la trace.

La chatte était tout aussi soulagée d’avoir retrouvé sa famille. Elle a passé la nuit à ronronner et à miauler.

« Je suis vraiment contente qu’elle soit bien rentrée à la maison, surtout avec tous les vols d’animaux de compagnie », a déclaré Becca Tuffin.

Quant à Nicola Groom, elle s’est fait la promesse de ne plus laisser Rosie s’éloigner de la maison.