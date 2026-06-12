Après avoir lutté pour survivre dans le froid, ce chat blessé et atteint du FIV découvre enfin la sérénité

En janvier, les bénévoles de l’association américaine Little Wanderers NYC ont sauvé un chat frigorifié dans un garage automobile du Bronx. Nommé Woody, le félin souffrait de plaies profondes et essayait de s’accrocher à la vie de toutes ses forces. Grâce à cette intervention, il a pu recevoir les soins nécessaires à son bon rétablissement et découvrir le confort d’une maison remplie d’amour.

Au cours de l’hiver dernier, l’association Little Wanderers NYC a reçu un signalement concernant un chat en détresse, qui s’était réfugié dans un garage auto. Le pauvre va-nu-pattes était non seulement transi de froid, mais avait également des plaies profondes au niveau d’une patte.

À la suite de son sauvetage, le félin – baptisé Woody – a été examiné par un vétérinaire, qui l’a soigné, castré et identifié par puce électronique. Un test a aussi indiqué la présence du FIV, le virus de l'immunodéficience féline que l’on surnomme « sida du chat ».

© Little Wanderers NYC

Un chat « très doux, gentil et facile à vivre »

Comme l’indique Love Meow, Woody a été pris en charge par une famille d’accueil. Au sein de son nouveau petit nid douillet, l’ex-va-nu-pattes a commencé à dévoiler sa véritable personnalité. Doux et affectueux, il se laisse caresser avec plaisir.

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© Little Wanderers NYC

Tatiana, sa bienfaitrice, l’a adoré dès son arrivée. « Woody s'ouvre de plus en plus chaque jour, confie-t-elle à nos confrères, il est très doux, gentil et facile à vivre. Plus il se sent à l'aise dans son environnement, plus sa personnalité se révèle. »

© Little Wanderers NYC

Dénué d’agressivité et sage, le matou s’épanouit à son rythme dans ce foyer chaleureux. Désormais, il vit chaque journée avec beaucoup de sérénité. « C’est un adorable garçon qui fera un merveilleux compagnon pour la personne qui lui laissera le temps de s’adapter », souligne Tatiana.

Disponible à l’adoption, Woody attend sa famille pour la vie. Loin des humeurs de la météo et des dangers de la rue, il savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte.

© Little Wanderers NYC

Le conseil de Woopets : que faire en cas de plaie profonde chez votre chat ?

Face à une plaie profonde chez votre chat, il est essentiel d’agir rapidement tout en gardant votre calme. Commencez par empêcher votre petit félin de lécher ou de gratter la blessure, puis examinez-la sans exercer de pression excessive.

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Si le saignement est important, appliquez délicatement une compresse propre pour le contenir. Évitez d’utiliser de l’alcool, de l’eau oxygénée ou tout autre produit non recommandé par un vétérinaire, car ils peuvent irriter la peau et ralentir la cicatrisation.

Une plaie profonde présente un risque élevé d’infection, surtout si elle résulte d’une morsure, d’une griffure ou d’un accident à l’extérieur. Même si votre compagnon aux pattes de velours semble en forme, une consultation vétérinaire est fortement conseillée le plus rapidement possible. Le professionnel pourra nettoyer la blessure en profondeur, évaluer l’étendue des dégâts et mettre en place un traitement adapté. Une prise en charge précoce favorise une guérison plus rapide et limite les complications.