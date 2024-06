Alors que tout les sépare, ce chat et cette souris sont devenus les meilleurs amis du monde (vidéo)

En général, quand nous entendons parler de chat et de souris, on pense tout de suite à des ennemis jurés. Pourtant, même si les rongeurs représentent bien souvent des proies de choix pour les félins, il arrive aussi que des amitiés incroyables naissent entre les 2 animaux. Une vidéo récemment devenue virale sur les réseaux sociaux en donne une magnifique preuve.

Sur ses réseaux sociaux, Kunwar Rohsik a l’habitude de partager des publications inspirantes. Cet habitant de Lalitpur, au Nepal, s’intéresse notamment au problème des chiens errants et la maxime qu’il affiche sur son compte Facebook en dit d’ailleurs long sur lui : « Le monde serait plus agréable si chacun avait la capacité d’aimer aussi inconditionnellement qu’un chien. » (M.K. Clinton).

Pourtant, ce n’est pas l’une de ses vidéos de chien qui est récemment devenue virale, mais celle mettant en scène un adorable chat roux et une petite souris.

Une amitié hors normes

En visionnant cette vidéo surprenante, le spectateur s’attend très vite à ce que la situation tourne mal pour la petite souris. On voit le chat roux la guetter avec attention avant d’essayer de lui donner des coups de pattes. Hors de la portée du minou, le petit rongeur tente de se défendre. Au lieu d’assister à une scène d’agression, on comprend rapidement que les 2 animaux étaient simplement en train de jouer.

Dans la séquence suivante, on les retrouve en effet tendrement blottis l’un contre l’autre tandis qu’ils font une sieste. La souris qui pourrait facilement s’échapper semble tout à fait détendue et apprécie ce moment de complicité avec son ami félin.

Un duo viral

Postée sur Instagram le 29 mai dernier et relayée par News 18, la vidéo de Kunwar a tellement fasciné les internautes qu’elle a comptabilisé en moins d’une semaine plus de 1,6 million de likes sur la plateforme. Ce n’est pourtant pas le premier cas documenté d’un moment complice entre un chat et un rongeur, mais il semblerait que personne ne se lasse de ce type d'amitié inattendue.

En faisant référence à un épisode du dessin animé « Tom et Jerry », la publication a également suscité de nombreux commentaires. « Quand vous réalisez que ce n’est pas Tom contre Jerry, c’est Tom ET Jerry », a écrit avec justesse un internaute. D’autres ont remarqué que les 2 animaux avaient échangé leur couleur de pelage par rapport à la série animée.

Depuis sa première publication, Kunwar a posté une seconde vidéo où les 2 copains semblent s’entendre toujours aussi bien.

Loin d’être ennemis, ces deux-là sont visiblement de vrais amis pour la vie !