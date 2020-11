Alertés par les passants, des policiers marseillais parviennent à secourir un chat coincé dans le moteur d'une voiture !

Photo d'illustration

Après les tentatives infructueuses de sa propriétaire et de quelques passants de faire sortir un chat du moteur d’une voiture, des agents de la police municipale de Marseille sont venus à la rescousse. Avec l’aide d’un véhicule de la fourrière, ils ont réussi à libérer l’animal et le remettre à sa maîtresse.

Le chat et sa propriétaire n’oublieront pas leur mésaventure vécue le weekend dernier de sitôt. Le dimanche 8 novembre, en effet, le félin s’était retrouvé pris au piège sous le capot d’une voiture et n’a pu retrouver la liberté que grâce à la police municipale, comme le rapporte France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ce jour-là, le chat en question était sorti devant le domicile de sa maîtresse, qui l’observait à distance, avenue des Chartreux dans le 4e arrondissement de Marseille. Ne pouvant plus le voir, la dame est sortie à son tour pour le chercher. Finalement, elle a pu localiser sa cachette ; l’animal s’était introduit dans le compartiment moteur de l’automobile depuis le bas.

Le problème, c’est qu’il n’arrivait plus à s’en extirper. Il ne pouvait que miauler pour exprimer sa détresse, tandis que sa maîtresse essayait vainement de l’atteindre. Des passants ayant assisté à la scène ont également essayé de lui prêter main forte, mais sans plus de succès.

Une heure plus tard, le propriétaire de la voiture est arrivé. Il ne pouvait évidemment pas démarrer le moteur pour ne pas mettre le chat en danger. Il a donc dû prendre son mal en patience jusqu’à l’intervention d’une patrouille de la police municipale marseillaise, composée de 3 agents.

A lire aussi : Un quartier entier se réjouit des retrouvailles entre une famille et son chat perdu dans l'incendie qui a détruit leur foyer après un mois de recherches

Ces derniers ont fait appel à un véhicule de la fourrière, qui a surélevé la voiture. Munis de gants pour se protéger des coups de griffe du félin apeuré, ils ont ainsi pu accéder plus facilement à son emplacement. Au bout de longs efforts, ils ont libéré le chat, sain et sauf, sous les applaudissements et remerciements des témoins.