Un père et son fils aperçoivent une cage de transport lors d'un road trip en moto et sauvent un chien dans un état alarmant

Découverte par 2 motards alors qu’elle était enfermée depuis des jours dans sa caisse de transport, Charlie Bravo était squelettique et couverte de blessures. Aujourd’hui, la chienne est totalement transformée et a une famille.

Passionnés de moto, Bret Winingar et son fils Zach étaient aux commandes de leurs deux-roues et sillonnaient les routes de campagnes de Little Rock, dans l’Arkansas (Sud des Etats-Unis), quand quelque chose a attiré leur attention.

C’était une caisse de transport abandonnée au milieu de la végétation. Quand ils s’en sont approchés, ils ont constaté que le toit était en partie rongé. A l’intérieur, ils ont découvert une petite chienne extrêmement maigre et couverte de plaies, comme le rapporte I Love My Dog So Much.

Bret et Zach lui ont donné un peu d’eau et de nourriture, puis sont repartis chez eux pour revenir en voiture et prendre l’animal en charge. Ils ont emmené la chienne, qu’ils ont appelée Charlie Bravo, chez le vétérinaire. Celui-ci a établi qu’elle était en état de choc à cause de la faim et du long enfermement.

Les motards l’ont hébergée et en ont pris soin. En quelques jours, son état de santé s’améliorait déjà sensiblement. Il était d’abord question qu’ils la gardent à titre provisoire, le temps de lui trouver une nouvelle famille. Toutefois, les Winingar se sont beaucoup attachés à elle et ont fini par l’adopter.

Charlie Bravo est ainsi devenue le 4e chien de la famille, ses 3 aînés ayant, eux aussi, été secourus.

A lire aussi : Un propriétaire retrouve son chien 8 années après sa fugue à plus de 450 kilomètres grâce à son premier avis de recherche

Très vite, la chienne s’est montrée très intéressée par la moto. Bret a alors installé une nacelle à l’arrière de la sienne pour permettre à Charlie Bravo de l’accompagner lors de ses virées. Elle ne peut plus s’en passer depuis.