Un chat fait irruption dans une classe de primaire, la maîtresse et les écoliers font tout leur possible pour que le chat puisse rester dans leur établissement

Le félin Tombi a posé les pattes dans une école turque et ne l’a plus jamais quittée par la suite. Malheureusement, tout le monde ne voyait pas sa présence d’un très bon œil et son agréable quotidien auprès des élèves était menacé. Il a pu compter sur le soutien de ceux qui l’aimaient pour rester dans l’établissement.