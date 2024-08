Adopté par une quincaillerie après son abandon, un chat reçoit une vague d’amour après s’être blessé à la patte

Après avoir été abandonné par ses propriétaires et avoir frôlé l’euthanasie, Simon a finalement trouvé une famille pour toujours exceptionnelle : l’équipe d’une quincaillerie d’Oklahoma (États-Unis) ! Aimé de tous, le chat roux et blanc est très vite devenu l’employé préféré des clients du magasin. Alors, quand le minou s’est absenté à cause d’une blessure à la patte, ces derniers étaient tous extrêmement inquiets et ils ont tout fait pour apporter du soutien à leur petit chouchou.