Après 2 semaines de recherches intensives, un bon samaritain déterminé réussi à sauver un chien perdu dans les montagnes (vidéo)

Originaires de l’Arizona (États-Unis), Konnie et sa famille exploraient les montagnes de San Juan près de Silverton dans le Colorado quand un drame est survenu. Le 4 juillet, alors que les feux d’artifice explosaient dans le ciel pour célébrer la fête nationale américaine, la chienne a pris peur et s’est enfuie dans la montagne.

Comme le rapporte le média local KDVR, sa famille l’a longuement cherchée, en vain, et elle a dû rentrer chez elle sans Konnie, la mort dans l’âme. Elle gardait toujours l’espoir de revoir un jour sa chienne bien-aimée. Son vœu a été heureusement exaucé grâce à la détermination d’un homme : Jimmy Keene.

Un sauveteur déterminé

Fondateur de San Juan Mountain Adventures, une association à but non lucratif qui propose des expériences de plein air, Jimmy Keene n’hésite jamais à aider ceux qui s’égarent dans la montagne.

Lorsqu’il a entendu parler de l’histoire de Konnie, il a immédiatement décidé de la retrouver. « Nous n’avons jamais perdu espoir », a-t-il déclaré. « Les montagnes de San Juan sont vastes et magnifiques, mais elles peuvent être impitoyables. »

Pendant 14 jours, l’homme a ainsi suivi la piste de la chienne à travers ce paysage rocheux qu'il connaît bien.

Un heureux dénouement

C’est à plusieurs kilomètres de l'endroit où elle avait été vue la dernière fois que Jimmy a finalement retrouvé Konnie. Après l’avoir gentiment amadouée, il a réussi à la capturer et à la mettre en sécurité.

Étant donné les circonstances, la chienne était en assez bonne santé et sa joie de vivre, intacte. Sa famille a bien entendu été prévenue de cette nouvelle miraculeuse et elle s’est tout de suite mise en route depuis l’Arizona pour venir la chercher au plus vite.

« La résilience de Konnie et le soutien indéfectible de la communauté m’ont permis de continuer. Je suis ravi de réunir Konnie et sa famille. », a déclaré le bon samaritain avec émotion.

Les retrouvailles entre la chienne et ses maîtres ont été particulièrement touchantes. Pleine de gratitude, la famille de Konnie ne pourra jamais assez remercier Jimmy pour son dévouement envers tous ceux qui s'aventurent dans les montagnes, à 2 ou 4 pattes.