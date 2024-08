Abandonné près d’une voie de métro, un chat traumatisé retrouve enfin le bonheur grâce à la ténacité de 2 sauveteuses (vidéo)

Cedar, un sympathique chat tigré, n’avait jamais connu que le confort d’un foyer. Alors quand son maître l’a subitement abandonné à l’extérieur près d'une voie de métro à New York (États-Unis), le pauvre minou était terrorisé. Il ne se laissait même plus approcher par les humains qui lui voulaient du bien. Heureusement, 2 sauveteuses au grand cœur étaient bien décidées à lui offrir une seconde chance dans la vie.

Les sauveteurs de chats le savent bien, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Pour sauver Cedar, un chat d’intérieur traumatisé par son abandon près d’une voie de métro de New York (États-Unis), Lizzie et Dana ont par exemple dû faire preuve de patience et d’ingéniosité pour réussir à mettre l’animal terrorisé en sécurité.

Un sauvetage compliqué

C’est une résidente du quartier qui avait repéré Cedar après que quelqu'un l'ait jeté dans une boîte dans une zone où les chats errants sont nourris. Elle avait réussi à le caresser, mais quand un chien est passé, le chat tigré s'est enfui dans une zone boisée près des voies du métro. La voisine a alors demandé l’aide de Lizzie et Dana, 2 bénévoles dans un centre de sauvetage de chats de la ville.

danaandthecats / Instagram

« Cedar était figé par la peur dans un bosquet d'arbres. Nous avons essayé de l'attirer avec de la nourriture, mais il était trop effrayé pour bouger », ont déclaré Dana et Lizzie à Newsweek. « Nous avons ensuite passé des heures à essayer d'accéder à la zone où il se cachait. » ont-elles poursuivi. « Nous avons appelé la société de gestion de l'immeuble voisin, et Lizzie s'est même rendue à la gare locale et au commissariat de police pour voir si nous pouvions accéder à la propriété de la ville où il se trouvait. »

Les 2 femmes ont finalement décidé d’escalader la clôture de 2,5 mètres de haut pour l’approcher, mais Cedar continuait hélas à les fuir. Avec l’aide des voisins qui ont mis de la nourriture pour chats dans leur jardin et qui ont donné accès à leurs caméras de surveillance, les 2 sauveteuses ont finalement capturé le minou au bout de 3 semaines d’efforts.

Un chat traumatisé

En véritable chat d’intérieur, le pauvre Cedar n'avait pas les capacités nécessaires pour survivre facilement à l'extérieur, pour résister aux intempéries et aux bagarres avec d'autres chats.

« Votre chat domestique n'est pas plus naturellement apte à survivre soudainement à l'extérieur que vous ne le seriez si quelqu'un vous laissait tomber dans une nature sauvage inconnue avec seulement les vêtements que vous portez », ont déclaré les sauveteuses.

danaandthecats / Instagram

Cedar avait perdu du poids et il avait également des puces et des vers intestinaux. Souffrant d’anxiété sévère, le minou se recroquevillait aussi dans les coins de sa cage, en essayant de se cacher de tout. Un déchirement !

Une renaissance

Depuis son sauvetage, Cedar va heureusement beaucoup mieux. Depuis qu’il a trouvé son foyer pour toujours, le matou s’est même métamorphosé.

danaandthecats / Instagram

« C'est un chat totalement différent. Cedar était déprimé dans notre chenil, mais dès qu'il est allé dans sa famille d'accueil, il est monté dans l'évier et a fait une sieste. C'est en fait un gars très confiant et extraverti. Il est très joueur et bavard. Il a depuis été adopté et s'épanouit avec sa nouvelle famille. », ont conclu avec joie Dana et Lizzie. Une fin des plus heureuse !