Abandonné par son ancien propriétaire à cause de son physique, ce chat partage chaque moment du quotidien avec la personne qui l'a sauvé !

En raison de son aspect singulier, un chat avait passé des années dans un refuge avant d’être enfin adopté. Avec son nouveau propriétaire, un lien extrêmement fort s’est mis en place, comme le montre sa manière de dormir à ses côtés notamment.

De nombreux animaux attendent dans les refuges qu’une personne s’approche enfin de leur box et les emmène chez elle pour leur offrir la vie de famille qu’ils méritent. Hélas, certains doivent patienter des années avant de connaître ce bonheur. Cela a été le cas de Monty.

Le séjour de ce chat au refuge avait duré 3 ans, explique Animal Channel. Personne ne s’intéressait à ce félin parce qu’il ne ressemble pas aux autres. A cause d’une anomalie chromosomique, Monty a le pont nasal (la racine du nez, près du front) large et aplati.

Un homme l’a finalement remarqué et a tout de suite décidé de l’adopter. La nouvelle vie du chat a commencé, auprès d’une famille qui lui a donné de l’amour sans compter dès le premier jour.

Une relation privilégiée s’est créée entre Monty et son nouveau propriétaire. Ils se sont très vit attachés l’un à l’autre. Très affectueux, le chat a pris l’habitude de sauter dans son lit le soir pour se blottir contre lui et s’endormir, la tête posée sur son torse.

La compagne du jeune homme a d’ailleurs filmé la scène. Voici la vidéo montrant ce moment plein de tendresse :

Les aventures de Monty sont suivies par près de 700 000 abonnés sur le compte Instagram dont il partage la vedette avec Molly, une autre chatte née avec une malformation au niveau du visage, adoptée par la suite par le couple. Monty et Molly s’adorent, comme le montrent les nombreuses photos et vidéos publiées sur le réseau social.

Par ailleurs, toujours via Instagram, on apprenait en mars dernier que Monty est épileptique et qu’il fêtait 2 ans sans avoir eu de crise.