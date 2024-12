Abandonné dans une litière scellée, un chat miaule désespérément jusqu’à son sauvetage in extremis par une passante

Le pauvre Oscar a été enfermé dans sa litière, puis abandonné sur un sentier. Il miaulait dans l’espoir que quelqu’un vienne l’aider et a finalement été entendu. Une passante l’a découvert et, attristée par cet abandon, a décidé de ne pas le laisser tomber.

À 11 ans et demi, Oscar devait profiter d’une retraite paisible, comme un bon nombre de ses congénères. Malheureusement, il n’a pas eu cette chance et s’est retrouvé dehors après avoir été abandonné. Les chances pour qu’il s’en sorte seul étaient minces, d’autant plus que l’hiver s’était déjà bien installé dans le Connecticut (États-Unis). Toutefois, une bonne Samaritaine a fini par croiser son chemin et l’aider.

Oscar a été abandonné dans sa boîte à litière, rapportait Cole & Marmalade. La porte de cette dernière était fermée avec du scotch et du carton, ce qui empêchait le quadrupède de s’échapper. Il n’avait donc aucune issue et n’avait plus qu’à espérer que quelqu’un le remarque.

Woodbridge Regional Animal Shelter

Une triste découverte

Le félin a puisé dans ses dernières forces pour miauler et tenter d’interpeller quelqu’un. Ses efforts ont porté leurs fruits lorsqu’une dame l’a entendu et s’est inquiétée pour lui. Elle a cherché qui pouvait bien appeler à l’aide ainsi et s’est retrouvée face à la boîte.

Oscar, qui a été transféré au refuge animalier régional de Woodbridge, était paniqué au moment de son sauvetage. Il s’était également blessé en tentant de sortir de la litière : « La litière était sale à l'intérieur et les pattes du chat étaient ensanglantées à force d'essayer de se frayer un chemin pour sortir », témoignait Karen Lombardi, employée du contrôle animalier. Malgré le mauvais état général du félin, la sauveteuse était surprise de constater qu’il avait été très bien nourri.

Un nouveau départ

Quoi qu’il en soit, Oscar avait besoin d’aide et de réconfort. Le personnel du refuge l’a aidé à guérir et à reprendre confiance en lui. Jour après jour, le félin est sorti de sa coquille, oubliant doucement la triste épreuve endurée. Après quelques semaines, il était enfin prêt à prendre sa retraite dans un foyer aimant, ce qu’il aurait dû faire depuis bien longtemps !

Une personne est tombée sous son charme et a décidé de lui offrir la vie qu’il méritait depuis toujours. Oscar ne manquera plus jamais de rien à ses côtés, et sûrement pas d’attention.