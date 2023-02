A la rencontre de Finn, chat géant ayant atteint la taille d'un enfant de 9 ans

Finn est tout sauf un poids plume, mais la maîtresse de ce chat adore le prendre dans ses bras. Ce magnifique félin mâle a atteint l’incroyable taille de 1,3 mètre, ce qui correspond à la hauteur moyenne d’un enfant de 9 ans.

Le quadrupède et sa propriétaire habitent San Carlos, ville de Californie située à une vingtaine de kilomètres au sud de San Francisco.



Lorsque Natalie Bowman promène Finn en laisse dans le quartier, les passants sont systématiquement surpris. Il arrive même à certains d’entre eux de le prendre pour un canidé. « C'est vraiment drôle. Ils pensent que c'est un chien, et puis quand ils se rapprochent, ils s’écrient : oh mon dieu, c'est un chat. Et ils l'adorent », dit-elle à ce propos à Good News Network.

La jeune femme l’avait adopté en 2017, alors qu’il était encore un chaton de 3 mois et demi. En bon Maine Coon, il a vite accumulé les centimètres et les kilogrammes pour devenir le doux géant qu’il est aujourd’hui.

Un chat « drôle et affectueux »

Finn est, en effet, aussi gentil et tendre qu’imposant. Sa propriétaire le décrit comme étant un compagnon « docile et curieux, tellement drôle et affectueux ». Le chat réclame constamment des câlins et peut même quelquefois manifester une forme d’hyperattachement, voire d’anxiété de séparation. Les jours où elle sent qu’il risque de moins bien supporter son absence, Natalie Bowman l’emmène sur son lieu de travail.



Le Maine Coon à la robe rousse est aussi un grand gourmand. Son humaine indique dépenser 150 dollars (140 euros environ) chaque mois pour son alimentation, sachant qu’il prend 3 à 4 repas par jour.

Elle ajoute que lorsque les gens viennent chez elle pour la première fois et se retrouvent face à Finn, ils le comparent souvent à un lynx ou à un chat sauvage. Pourtant, il est tout le contraire d’une créature farouche ; ce gros matou est même très sociable et s’entend à merveille avec l’autre chat de Natalie Bowman.

