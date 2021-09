74 chats arrachés à des conditions de vie indécentes, chez une personne âgée dépassée

L’équipe d’Animal Care and Protective Services (ACPS) est intervenue dans une propriété en Floride pour évacuer 74 chats négligés, rapportait Action News Jax ce jeudi 9 septembre.

C’est un ami du propriétaire qui avait lancé un appel à l’aide le weekend dernier, amenant les bénévoles à passer à l’action cette semaine. La maison est située dans le quartier de Mandarin à Jacksonville, dans le Nord-est de l’Etat.

Les voisins disent n’avoir aucune idée de ce qui se passait chez la personne en question, un homme âgé qu’ils décrivent comme gentil et courtois. Ils assurent qu’il aime les animaux et pensent qu’il s’est laissé dépasser par la situation. Parmi eux, Pamela Kaufman confie se sentir « tellement mal pour ces chats » et être « tellement triste d’apprendre ça ». L’intéressé lui-même était soulagé de voir arriver les bénévoles.

Ceux-ci font état de chats maigres et couverts d’excréments. Ils ont également découvert le corps d’un félin en décomposition. Certains avaient les yeux infectés, d’autres souffraient d’hernie. Leur lieu de vie était loin de répondre aux conditions minimum d’hygiène et de santé.

Update from ACPS: 64 of the cats will remain at ACPS. 10 are being taken to Jax Humane Society today. Here are pics of some of the cats. https://t.co/GOgaPMu3YJ pic.twitter.com/afjFP88szz