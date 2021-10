5 chatons orphelins recueillis prêts à donner une tonne d'amour

Bien que privés trop tôt de l’amour de leur mère, 5 chatons en ont reçu énormément de la part des bénévoles qui ont pris soin d’eux. Ils savent aussi en donner et ne manquent aucune occasion de le faire. Ils ont bien grandi depuis et ont pu commencer leur nouvelle vie.

Situé à New York, Meow Parlour est à la fois un bar à chats et un refuge pour les félins en détresse. Christina Ha, l’une des fondatrices de l’organisation, a tout de suite accepté lorsqu’on lui a récemment proposé de prendre en charge 5 chatons nouveau-nés orphelins.

Elle a passé de longues journées et nuits à les nourrir au biberon et à veiller sur eux, raconte Love Meow. Lorsqu’ils ont atteint l’âge d’être sevrés, elle a passé le relais à une autre mère d’accueil bénévole, Molly, qui s’est employée à les socialiser.



NYC Foster Kittens / Instagram

Enseignante de son état, Molly a demandé à ses élèves de trouver des noms pour les jeunes félins. Ils ont ainsi été nommés d’après des personnages de dessins animés japonais : Mei et Totoro pour les 2 femelles, Kanta, Satsuki et Kiki pour les mâles.



NYC Foster Kittens / Instagram

Les chatons se sont rapidement attachés à Molly et se sont mis à la suivre partout. Ils ont même développé un petit rituel. « Quand je reviens de l’école, je m’assieds par terre et tous les 5 se précipitent pour se mettre sur mes genoux », raconte la mère d’accueil, qui trouve cela « hilarant ».



NYC Foster Kittens / Instagram

Une habitude qu’ils ont d’ailleurs gardée en grandissant.



NYC Foster Kittens / Instagram

Prêts pour une nouvelle grande étape de leur vie

S’ils se ressemblent, les petits chats ont chacun des traits de caractère bien spécifiques. Kiki est le gentleman de la fratrie, Mei la plus petite et la plus joueuse, Satsuki le plus friand de câlins, Kanta le fan de chaussures et Totoro l’insatiable exploratrice.



NYC Foster Kittens / Instagram

Le moment était ensuite venu pour eux de vivre l’adoption. Molly et l’association se sont employées à leur trouver des familles aimantes. Satsuki et Mei ont été les premiers à découvrir leur nouveau foyer. Ils ont été adoptés ensemble, tout comme Kiki et Kanta. Totoro a, elle aussi, une nouvelle maison avec une congénère appelée Ziggy, avec laquelle elle s’entend à merveille.

NYC Foster Kittens / Instagram

Les 5 chatons orphelins sont désormais de grands et beaux chats, heureux et épanouis après un départ difficile dans la vie. Les personnes au grand cœur qui leur sont venues en aide peuvent être fières de ce qu’elles ont accompli.