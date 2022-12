4 mois après avoir miraculeusement survécu à une chute du 4e étage, un chat reprend le cours normal de sa vie

L’été dernier, la famille d’Oreo pensait l’avoir perdue à jamais après une terrible chute. La chatte y a non seulement survécu, mais l’espoir de la revoir reprendre sa vie normale est, en plus, aujourd’hui permis.

On dit, certes, que les chats retombent toujours sur leurs pattes, mais lorsqu’un félin fait une chute de 15 mètres, l’issue à laquelle on peut s’attendre est bien plus malheureuse. C’est ce qui est arrivé à une femelle appelée Oreo en juillet dernier.

La chatte à la robe blanc et noir et âgée d’un an avait l’habitude de faire la fête à sa propriétaire tous les matins. Ce jour-là, en revanche, Melanie Woodward était surprise de ne la trouver nulle part chez elle au réveil. La mère de famille de 38 ans, qui habite le district de Redcliffe Hill à Bristol (Angleterre), avait ensuite fait une terrible découverte ; Oreo était tombée de leur logement au 4e étage, finissant sur le jardin des voisins.

Melanie Woodward et son mari l’avaient aussitôt emmenée aux urgences vétérinaires de la clinique PDSA Bristol Pet Hospital. La chatte avait survécu par miracle à la chute, mais elle n’était pas encore tirée d’affaire au vu de ses blessures.

Ces dernières « étaient très sérieuses, indique la vétérinaire Penny Morgan à Chard And Ilminster News, qui rapporte ce récit. Ses pattes étaient sévèrement atteintes et elle avait subi de graves ecchymoses ».

2 semaines plus tard, il avait été décidé de l’opérer, car ses fractures ne guérissaient pas suffisamment vite. « Nous avons effectué une intervention chirurgicale complexe pour réparer ses pattes, en installant des plaques de métal sur chacune d'elles », explique Penny Morgan.



PDSA/PA

Son état continue de s’améliorer

L’opération a été une totale réussite. La vétérinaire s’est même montrée optimiste quant aux chances de rétablissement de l’animal. Elle avait raison ; 4 mois plus tard, Oreo se porte beaucoup mieux et renoue progressivement avec la vie qui était la sienne avant l’accident.

A lire aussi : Ils ne s'attendaient plus à revoir leur chat disparu 6 ans plus tôt, mais la puce de Jimi a parlé

Ses propriétaires n’avaient pas hésité à lui assurer les soins nécessaires malgré leurs difficultés économiques. « Les jours où mon mari et moi devons sauter des repas pour nous assurer que les enfants et Oreo puissent manger sont de plus en plus fréquents », confie, en effet, Melanie Woodward. Des sacrifices que le couple est prêt à refaire, tant il aime Oreo.