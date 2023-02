4 chatons orphelins et découverts dans la rue trouvent du réconfort auprès d’une femme aimante (vidéo)

Twiglet, Cherry, Jaffa et Jammie sont arrivées à l’Animal Welfare League of Arlington il y a 2 mois. Elles avaient été retrouvées dans la rue sans leur maman à l’âge d’une semaine seulement, rapporte Love Meow.

Penny Richards, femme au grand cœur, n’a pas hésité une seule seconde à leur porter secours. Elle a placé les 4 chatonnes orphelines en couveuse dès leur arrivée pour les tenir au chaud et réguler la température de leurs corps meurtris.

Twiglet était la plus fragile de la portée. Elle a eu besoin de soins intensifs de la part de sa bienfaitrice. La chatonne émaciée avait la fourrure particulièrement emmêlée, et a eu besoin de plus d’attention que ses sœurs.

Penny, une mère de substitution

Cherry, Jaffa et Jammie ont veillé à la sécurité de Twiglet à chaque instant, en se blottissant contre elle et en émettant quelques doux ronronnements. Pour simuler la présence de leur maman, Penny leur a offert une peluche dotée d’un « cœur battant ». Les chatonnes ont pris plaisir à s’y réfugier à chaque instant de la journée.

Au bout de quelques heures, Twiglet a réussi à reprendre des forces. Il faut dire qu’elle a été très bien entourée. Propre comme un sou neuf, elle a peu à peu dévoilé toute son énergie et son appétit vorace.

« Les 4 chatonnes faisaient du bruit lorsqu’elles avaient faim, et étaient très heureuses quand elles avaient le ventre plein », confie Penny. Reconnaissantes envers leur bienfaitrice, elles adoraient faire la sieste sur ses genoux et profiter de sa compagnie.

Des personnalités différentes, mais complémentaires

Jammie est la « gentille géante », la « grande sœur » du groupe, qui n’aime pas trop être dérangée. Elle accepte d’accorder de l’affection uniquement lorsqu’elle est fatiguée.

Jaffa est la plus bavarde et la plus espiègle de la portée. Elle adore grimper aux 4 coins de la maison, et attaquer le moindre objet qui s’agite sous sa truffe. Elle sait user de ses charmes pour obtenir tout ce qu’elle veut !

Cherry aime la compagnie des humains plus que tout au monde. Elle passe son temps à se percher sur les épaules de Penny, comme le fait Jaffa, et à lui toucher le nez avec sa petite truffe.

Twiglet est la plus calme et la plus douce du groupe. « Elle fait attention en descendant les marches de l’escalier, et ne supporte pas la solitude. Si elle ne trouve pas ses sœurs, elle se met à miauler jusqu’à ce que j’intervienne » raconte Penny.

Rapidement, des liens plus forts que d’autres se sont dévoilés. Jaffa et Cherry ne se quittent jamais, comme le font Jammie et Twiglet. Puisqu’elles passent tout leur temps ensemble, il est essentiel que ces « paires » soient adoptées au sein d’un même foyer, selon Penny.

Cette dernière espère de tout cœur que ce souhait s’exaucera le plus vite possible. En attendant, elle continue à leur accorder tout son amour au quotidien, et leur offre le toit idéal pour s’épanouir en toute sécurité.

