3 chatons jetés à la poubelle évitent le pire grâce au geste d'humanité d'un éboueur (vidéo)

À Lebanon, en Pennsylvanie (États-Unis), un éboueur a sauvé la vie de 3 petites créatures innocentes. Les chatons s'étaient retrouvés au milieu des ordures, lesquelles ont été jetées à l'arrière du camion.

Terrance Taylor est devenu un héros du jour au lendemain. Alors que l'éboueur remplissait sa tâche quotidienne, il a fait une découverte inattendue. 3 chatons avaient été jetés à la poubelle. L'homme a entendu leurs miaulements à l'arrière du camion, après avoir balancé les ordures. « C'était un bruit aigu et étouffé », a-t-il déclaré.

Dans une vidéo publiée sur TikTok, nous pouvons l'apercevoir sauver une à une les petites boules de poils couvertes de saletés. Une fois sortis de cet océan de déchets, les rescapés ont été installés sur le siège passager. Comme l'indique Daily Paws dans un article paru le 16 mai 2022, bien qu'il n'apparaisse pas dans le clip, un 3e félin a bel et bien été secouru après une fouille minutieuse.

De bonnes nouvelles !

À la suite de cette opération de sauvetage, Terrance a posté d'autres vidéos sur son compte TikTok pour donner des nouvelles des jeunes chats. « Ils sont tous sains et saufs et vont très bien ! », s'est-il enthousiasmé. En plus d'avoir eu la vie sauve, ils ont reçu de nouveaux prénoms : Ginger, Cinnamon et Clover.

Le héros, décidé à les aider jusqu'au bout, les a ensuite emmenés dans un refuge pour animaux afin qu'ils reçoivent les meilleurs soins. Les chatons, âgés d'environ 3 semaines, ont été placés dans une famille d'accueil et profitent de l'amour d'une maman de substitution. En effet, Ginger, Cinnamon et Clover ont rejoint la portée d'une chatte, qui les considère aujourd'hui comme les siens.

Grâce à la bonne action de l'éboueur, les petits se sont non seulement vu offrir une seconde chance, mais aussi une fratrie et une mère attentionnée. Un geste d'humanité qui n'est pas passé inaperçu sur la toile. La première vidéo publiée sur le réseau social a cumulé plus de 10 millions de vues et 1,7 million de mentions « j'aime » à ce jour.