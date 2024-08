3 chatons errant près d'une route très fréquentée obtiennent une chance de vivre une vie meilleure (vidéo)

Au cours du mois d’août, les membres de Cleethorpes Wildlife Rescue ont porté secours à des chatons qui erraient seuls à proximité d’une route très fréquentée.

À la suite d’un signalement, l’organisation a envoyé une équipe sur place qui a posé une cage contenant de la nourriture alléchante pour attirer les petits va-nu-pattes.

© Cats Lost and Found Rescue Grimsby

Peu après avoir installé le piège, 2 boules de poils ont été mises en sécurité et transférées au Cats Lost and Found Rehoming – Grimsby. Toutefois, un 3e félin a été repéré dans un égout. Selon les sauveteurs, l’animal n’était pas coincé et s’en servait simplement comme abri.

Encore une fois, une cage exhalant un parfum délicieux a permis de récupérer le jeune chat errant. À la suite de ce sauvetage, il a retrouvé ses compagnons de portée, rapporte GrimsbyLive qui a consacré un article à cette opération. À ce jour, leur maman n’a pas été trouvée.

© Cats Lost and Found Rescue Grimsby

Ces chatons ont-ils été abandonnés ?

D’après nos confrères d’outre-Manche, les rescapés sont âgés d’environ 10 semaines et sont particulièrement maigres. Désormais entre de bonnes mains, ils reçoivent de nombreux soins.

Lorsqu’ils seront prêts, leurs bienfaiteurs les proposeront à l’adoption. Chaque chaton sera vermifugé, stérilisé et vacciné avant de trouver un foyer pour la vie.

© Cats Lost and Found Rescue Grimsby

« Nous ne connaissons pas leur histoire. Soit leur mère est une chatte sauvage, soit ils ont été abandonnés, déclare un porte-parole de Cats Lost and Found Rescue Grimsby, il y a un certain nombre de chats errants dans la région et les chatons abandonnés sont monnaie courante […]. »

A lire aussi : Ce chat maîtrise à la perfection l'art de faire les yeux doux à ses humains pour satisfaire sa gourmandise (vidéo)

De nombreux internautes ont visionné la vidéo du sauvetage

Il y a quelques jours, les membres du Cleethorpes Wildlife Rescue ont publié la vidéo du sauvetage sur Facebook. Les images ont reçu plus de 1 000 mentions « j’aime », et des centaines de commentaires.

« Je me demande s’ils ont été abandonnés exprès. Comment quelqu’un a-t-il pu faire ça ? », se demande une utilisatrice du réseau social. « Quels beaux chatons ! Merci pour votre patience », écrit une autre.

Nous sommes ravis de les savoir en sécurité !