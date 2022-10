24 chats subissant la guerre en Ukraine prochainement rapatriés aux États-Unis pour commencer une nouvelle vie loin des bombardements

Les 24 matous sauvés en Ukraine arriveront à l’aéroport de Dulles (États-Unis) avant la fin octobre 2022 grâce au dévouement des bénévoles de l’organisation à but non lucratif Homeward Trails Animal Rescue.

Shana Aufenkamp, bénévole, et Sue Bell, directrice générale de l’association Homeward Trails Animal Rescue se sont rendues début octobre 2022 en Ukraine.

Elles ont intégré l’organisation locale du bien-être animal Breaking The Chains afin de porter main forte à ses membres éprouvés par la situation.

Les 2 femmes ont donc soigné, nourri et promené les rescapés résidents du refuge durant leur séjour.

« J'ai passé une grande partie de mes journées à balader des chiens dans les champs de maïs et de tournesol maintenant asséchés. Et même si je ne me suis jamais sentie en danger, j'ai régulièrement scanné le ciel à la recherche des avions, des drones ou des missiles », a expliqué Sue au ABC7 News.

« Le but est d’en sauver le maximum »

Les 2 bonnes samaritaines avaient également comme objectif de sortir de cet enfer un maximum de félins.

« Le Breaking The Chains est un lieu animé par la dévotion et l’amour des animaux. C’était très émouvant », a relaté Sue.

Les 2 femmes sont rentrées secouées de leur mission humanitaire, mais bien déterminées à faire venir chez elles des matous rencontrés sur place.

« Le village d'où arrivaient ces animaux avait été complètement détruit par les bombes. L'équipe a rapporté qu'il n'y avait pas un seul bâtiment debout et que les côtés des rues et des champs étaient jonchés de mines terrestres, de chars militaires abandonnés et d'autres pièces d'armes. Il a fallu une attention particulière à chaque pas pour ne pas faire exploser un dispositif », a précisé la jeune femme.

Sue et Shana ont ramené 8 chatons avec elles par fret dans l’avion. Ces derniers ont intégré la chatterie située dans l’État de la Virginie aux États-Unis dans l’attente d’être recueillis par des familles.

De même, 24 matous arriveront les 26 et 27 octobre 2022 vers 15 h 45 à l’aéroport de Dulles.

Les félins y seront accueillis par une équipe de bénévoles aux petits soins puis seront également proposés à l’adoption.

Espérons qu’ils profiteront très vite d’une vie confortable au sein d’un foyer aimant.