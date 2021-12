2 mamans de 8 chatons attendent chaque jour devant la porte vitrée du refuge pour attirer l'attention des passants

Xeno et Ripley ont élevé leurs chatons ensemble et sont inséparables. L’association ayant pris en charge ces 2 chattes espère leur trouver une famille leur permettant de rester unies.

D’abord secourues par l’association Boyd's Cove TNR Project, 2 chattes ayant mis bas et élevé leurs petits ensemble ont ensuite été transférées au refuge d’Exploits Valley SPCA, dans la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.

Malgré leur petite taille, pesant chacune moins de 1,8 kg et âgées d’un an, Xeno et Ripley ont parfaitement rempli leur rôle de maman avec leurs 8 chatons. Elles se sont entraidées pour s’occuper d’eux et s’apprêtent à présent à les voir partir pour rejoindre leurs nouvelles familles.



EVSPCA Adoptables / Instagram

Elles espèrent aussi connaître la même chance et surtout rester ensemble. Ripley et Xeno sont très probablement sœurs, d’après Sarah d’Exploits Valley SPCA, et sont totalement inséparables. « Elles marchent même avec leurs queues entrelacées », raconte la bénévole à Love Meow.



EVSPCA Adoptables / Instagram

La porte vitrée de l’espoir

Au refuge, la famille de 10 félins dispose de son propre espace, avec une multitude de jouets, des couchages confortables et des arbres à chat. La pièce est aussi dotée d’une porte vitrée qui permet aux 2 chattes d’observer ce qui se passe à l’extérieur et aux visiteurs de les voir. C’est d’ailleurs devenu l’endroit préféré de Xeno et Ripley depuis que leurs chatons ont suffisamment grandi pour leur permettre d’avoir un peu plus de temps pour elles.



EVSPCA Adoptables / Instagram

Elles ont pris l’habitude d’accourir vers la vitre dès qu’elles voient que quelqu’un s’en approche, pour lui souhaiter la bienvenue à leur manière, mais aussi pour attirer son attention.



EVSPCA Adoptables / Instagram

Un de leurs chatons a déjà été adopté. Les autres ne tarderont pas à découvrir leurs nouveaux foyers à leur tour. Pour le moment, personne n’a encore contacté l’association en vue d’accueillir Xeno et Ripley ensemble, mais Sarah et le reste de l’équipe d’Exploits Valley SPCA demeurent optimistes, surtout après la médiatisation de leur histoire.

A lire aussi : Le destin a guidé les pas de ces randonneurs vers un chaton chétif, qui errait seul dans les bois



EVSPCA Adoptables / Instagram