2 frères trouvent un chaton caché dans une pile de bois et lui font découvrir l'amour d'une famille

Un chaton s’est introduit dans une ferme avant d’être repéré par ses habitants, qui ont décidé d’en faire le nouveau membre de leur famille. Un récit rapporté par The Dodo.

Elizabeth Stuart vit à Shelbyville dans le Tennessee. Elle y tient une ferme de plus de 50 hectares où elle pratique l’agriculture régénératrice et biologique. Ses fils Caleb et Noah sont heureux d’évoluer ainsi au milieu des animaux et de la verdure, et leur quotidien leur réserve souvent des surprises.

Récemment, ils en ont connu une des plus belles. Ce jour-là, Elizabeth Stuart était étonnée de voir ses enfants s’intéresser de très près à la pile de bois de chauffage. Ce qui les captivait autant, ce n’était pas les fagots et les bûches, mais ce qui se cachait parmi eux. Un chaton, en l’occurrence.



Elizabeth at Crossing Creeks / Instagram

Personne ne sait comment cette jeune chatte était arrivée jusque-là. « Elle a dû faire un long voyage pour trouver notre ferme, mais nous sommes si heureux qu'elle l'ait fait », dit la mère de famille.

Le cadet, Caleb, a réussi à l’attirer hors de sa cachette en se montrant très doux et patient avec elle. C’est lui qui a choisi un nom pour le petit félin, qui s’appelle désormais Mrs. Puffington. Très vite, le garçon et la chatte sont devenus les meilleurs amis du monde.



Elizabeth at Crossing Creeks / Instagram

Une chatte joueuse et câline

Au fil des jours, Mrs. Puffington a commencé à révéler son attachante personnalité, enjouée et pleine d’entrain. « Elle est très curieuse et adore jouer et recevoir des câlins », indique Elizabeth Stuart au sujet de la nouvelle-venue dans la famille, puisqu’elle a été officiellement adoptée peu après son arrivée.



Elizabeth at Crossing Creeks / Instagram

Mrs. Puffington n’a plus besoin d’errer et de lutter pour survie. « Elle s’épanouit à présent », poursuit sa propriétaire.

Tous les jours, la chatte attend que Caleb rentre de l’école pour passer le reste de sa journée à ses côtés à s’amuser avec les jouets qu’il lui fabrique. Leur complicité fait plaisir à voir.

Elizabeth at Crossing Creeks / Instagram