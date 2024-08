2 chatons retournent au refuge peu de temps après leur adoption pour cause d'allergie, puis obtiennent une seconde chance d'être aimés

Lenny et Layla ont été trouvés dans un jardin en juin, puis remis entre les mains bienveillantes des bénévoles de Friends for Animals-Humane Society of Burke County. Les petites boules de poils étaient affamées, et avaient besoin d’un traitement contre les puces ainsi que la gale des oreilles.

Comme le rapporte un article paru dans les colonnes du Lexington Herald Leader, une famille est tombée amoureuse du frère et de la sœur, à tel point qu’elle a décidé de les adopter ensemble. Ce fut le début d’une nouvelle vie, placée sous le signe de l’amour, pour ces ex-chatons errants !

© Friends for Animals--Humane Society of Burke County

Retour à la case départ

Malheureusement, l’adoption de Lenny et Layla a été un échec. Leurs adoptants ont choisi de se séparer d'eux.

« Ils ont été adoptés ensemble par la famille parfaite, mais ont dû être rendus, car le petit garçon souffrait d’une allergie sévère aux chats (ils ne le savaient pas et avaient le cœur brisé », a écrit l’organisme sur sa page Facebook. Selon nos confrères d’outre-Atlantique, la réaction allergique était tellement forte que l’enfant a dû se rendre à l’hôpital.

© Friends for Animals--Humane Society of Burke County

Le 15 juillet, le frère et la sœur étaient de nouveau disponibles à l’adoption. Leurs bienfaiteurs espéraient de tout leur cœur que ces félins inséparables, âgés de 3 mois, soient relogés ensemble.

« Ils jouent avec les autres chatons, déclare une porte-parole du refuge, mais généralement, quand c’est l’heure de la sieste et qu’ils sont prêts à se coucher, ils finissent par se retrouver. » Lenny et Layla sont joueurs, mais également très affectueux. De parfaits petits compagnons de vie !

A lire aussi : Un chat décide d'en finir avec l'errance après des années de survie dans les rues et convainc sa mère d'accueil de modifier ses plans

Lenny et Layla ont reçu une bonne nouvelle

Ces petites merveilles méritaient leur « happy ending ». Le 17 juillet, le refuge a partagé une nouvelle réconfortante sur les réseaux sociaux. Une nouvelle famille a eu le coup de foudre pour Lenny et Layla !

Adoptés ensemble, le frère et la sœur pourront grandir patte dans la patte. Des myriades de belles aventures et, bien sûr, énormément d’amour les attendent !